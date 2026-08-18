El incendio de Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar a 600 personas de nueve alquerías y el Infocaex sube a nivel 2

El incendio registrado este martes en Las Hurdes continúa avanzando sin control. Unas 600 personas han sido evacuadas de nueve alquerías del término municipal de Pinofranqueado debido a la proximidad de las llamas, situación por la cual se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de extinción. A raíz de ello, se ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil (Infocaex) y el nivel 2 de peligrosidad, por el que se ha requerido la presencia de medios estatales.

Los desalojos han comenzado a las 16.30 horas, cuando la Junta ha activado el Infocaex y ordenado la evacuación de la población de Avellanar. Más tarde, se han sumado Castillo, Horcajo, Erias y Aldehuela. Las personas desalojadas han sido trasladadas a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco. Robledo, El Gasco, Martilandrán y Fragosa están pendientes de evacuación, según ha confirmado la Guardia Civil a última hora de la tarde. Los servicios de emergencia permanecen desplegados para garantizar la seguridad de los vecinos durante el proceso.

El fuego se originó inicialmente a las 14:50 horas, entre las alquerías de Avellanar y Robledo. De manera inmedita se desplegaron más de 35 intervinientes y se activó el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a las poblaciones cercanas. En cuestión de una hora y media, la situación se elevó al nivel 2 de peligrosidad. Un nivel que se activa debido a la gravedad de la emergencia y cuando los medios de la comunidad no son suficientes. Por ello, unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME se han desplazado hasta la zona del incendio, tras salir de su base en Torrejón de Ardoz.

Situación operativa 2 del Infocaex

Ante esta situación, la Junta también ha elevado el Infocaex a situación operativa 2, que exige la incorporación de medios extraordinarios no asignados inicialmente al Infocaex, pudiendo solicitarse la intervención de recursos de la Administración General del Estado, como los medios aéreos estatales o la Unidad Militar de Emergencias.

Este nivel se activa cuando el incendio presenta una elevada complejidad, con una importante amenaza para la población, el medio ambiente, infraestructuras o bienes de especial valor, requiriendo una dirección y coordinación reforzadas entre todas las administraciones implicadas.

En este caso, la dirección del Infocaex ha ordenado el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado en Pinofranqueado para coordinar el operativo sobre el terreno.

Más de 130 efectivos

⁠En estos momentos, un total de 134 efectivos trabajan en el dispositivo de emergencia, que ha movilizado a nueve unidades de bomberos forestales terrestres, ocho helitransportadas y dos agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción. También se han unido a estas labores once helicópteros, seis aviones anfibios y cuatro unidades de maquinaria pesada. Junto al Plan Infoex, participan en las labores de extinción efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco ), bomberos de la Diputación de Cáceres, Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).

Además, colaboran medios de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado, patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja.

Paco Castañares

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.

Otro incendio en Cañamero

Además del fuego en Pinofranqueado, Extremadura ha registrado durante esta jornada otro incendio forestal en Cañamero. El operativo está integrado por un total de 49 intervinientes, según la información facilitada por el Plan Infoex, que mantiene la situación en nivel 0 de peligrosidad al no encontrarse cerca de poblaciones ni carreteras. En concreto, participan en la extinción cuatro unidades forestales terrestres y otras tres unidades helitransportadas, a las que se suman un agente del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

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Sin contar estos sucesos, la región acumula unas 5.500 hectáreas quemadas por incendios forestales desde el comienzo de la época de peligro alto, el pasado 1 de junio, hasta el 15 de agosto. En el balance aparece el de Casas de Millán como el episodio más grave de la campaña hasta ese momento, en un verano en el que también han sobresalido por su extensión los fuegos registrados en Jerez de los Caballeros y Herrera del Duque. La campaña de peligro alto permanecerá activa, salvo cambios motivados por las condiciones meteorológicas, hasta el 15 de octubre.

Fuente: El Periódico de Extremadura