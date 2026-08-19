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INCENDIOS

Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno / 112 Comunidad de Madrid

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Miguel Tejerina

Madrid

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.

Además, las llamas han obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias, en concreto a las unidades de la base de Torrejón de Ardoz, para sumarse a las labores de extinción.

La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Castilla-La Mancha envía refuerzos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado medios de su dispositivo contra incendios para colaborar en las labores de extinción en Aldea del Fresno, en coordinación con la Comunidad de Madrid y bajo el protocolo {"anchor-link":true}, que crea una zona de actuación conjunta ante incendios forestales entre ambas comunidades autónomas.

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El operativo desplazado está formado por cuatro medios aéreos y 15 efectivos de brigadas forestales, que se han incorporado a los trabajos para reforzar el dispositivo de extinción y contribuir al control del incendio.

Fuente: El Periódico de España

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