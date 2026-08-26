FC BARCELONA
La reflexión de Wojciech Szczesny (36 años) sobre el tabaco: "Fumar es terrible, pero es una adicción contra la que no estoy dispuesto a luchar"
El portero polaco se sincera en una entrevista en 'The Athletic': "Abrazo mi debilidad y esto a la gente le resulta auténtico"
Jordi Carné
A sus 36 años, Wojciech Szczesny vive uno de los "momentos más bonitos" de su carrera. El portero polaco se había retirado cuando, en 2024, recibió la llamada del Barça. Lo que parecía que sería una aventura pasajera se ha acabado convirtiendo en una etapa que como mínimo se alargará tres años, pues tiene contrato en el Spotify Camp Nou hasta el 30 de junio de 2027.
Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, Szczesny se ha ganado al barcelonismo gracias a su autenticidad y su forma de ser. De hecho, por primera vez en su trayectoria tiene un cántico. Y él se siente muy feliz por ello a pesar de que esté relacionado con su adicción al tabaco. En una larga entrevista en 'The Athletic', el jugador ha reflexionado sobre una "debilidad" suya que, aunque es "terrible" y no recomienda "a nadie", no está por la labor de "luchar contra ella". "La abrazo, y quizás eso simplemente resulta auténtico a la gente", se ha sincerado.
"Nunca tuve mi propio cántico, así que lo disfruto.Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy quien soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme. Creo que incluso eso les resulta auténtico, porque muchos jugadores tienen ciertas adicciones (la nicotina, el alcohol, el juego...). Pero yo soy bastante abierto al respecto. Es una adicción con la que ni siquiera estoy dispuesto a luchar. La abrazo, y quizás eso simplemente resulta auténtico a la gente", ha declarado.
"La gente no cree que fumo porque han visto una foto mía robada por los paparazzi. He admitido mi adicción, y es una adicción que mucha gente en el mundo tiene. La gente probablemente puede identificarse con ello. No pienso en recomendar a la gente que empiece a fumar. Creo que es algo terrible y que todo el mundo debería evitarlo. Es una debilidad mía, pero estoy bien con esa debilidad", ha añadido.
Su enamoramiento del Barça
Cuando recibió la oferta del club blaugrana y la meditó tranquilamente, Szczesny se prometió a sí mismo que "si la aceptaba era para disfrutarla al cien por cien". "Soy como uno de los seguidores sobre el campo. trato como un bonus en mi carrera. Voy a sacarle el máximo partido, voy a disfrutarlo como me gusta disfrutarlo, y parece que eso resulta auténtico a la gente. Siento mucho el cariño de vuelta, tanto como me he enamorado de este lugar y del Barça", ha explicado.
El polaco es consciente de que la gente lo ve como "el jugador más veterano del vestuario, el que más sonríe y está muy relajado", pero ha reivindicado que "eso no es lo único que hay detrás de la persona". "A veces lo que muestras en la portada no es todo lo que realmente hay. Podría callarme, no sonreír y no disfrutar tanto de mi vida e intentar ser juzgado más como futbolista profesional y como alguien que tiene un gran conocimiento del juego, que puedo transmitir a los jugadores más jóvenes del equipo. Pero elijo no hacerlo", ha asegurado.
Fuente: Sport
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