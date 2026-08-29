SOCIEDAD
Salva, electricista: "Pasé de ganar 1.600 euros al mes en Sevilla a casi multiplicar por cuatro mis ingresos hasta los 6.200 euros en Alemania"
Salva explica cómo cambió su vida a nivel profesional al abandonar España y trabajar en otro país
Cristian Miguel Villa
Salva Orellana empezó a trabajar con 17 años, encadenando turnos de hasta 18 horas consecutivas que apenas le permitían vivir. Fue entonces cuando decidió estudiar para ser electricista, pero todo en su vida cambió cuando decidió mudarse a Alemania.
La experiencia de Salva en Alemania: un sueldo mucho más elevado y un modelo más eficiente
Una vez se especializó en electricidad, electromecánica y energía solar, Salva empezó a trabajar como electricista en Sevilla ganándose un sueldo de unos 1.600 euros al mes. Sin embargo, recibió una oferta de trabajo en Alemania que le permitió empezar a ganar mucho dinero.
Con su estancia en Alemania, Salva vio cómo esos 1.600 euros se convertían en 6.200 euros al mes: casi cuatro veces lo que ganaba en España. Lógicamente, en ese total se contabilizan turnos extras y demás complementos, pero aun así la diferencia fue abrumadora para él.
Su caso no es casualidad, y es que cada año miles de trabajadores españoles, muchos de ellos formados en institutos y universidades españolas, deciden buscar una mejor oportunidad en el extranjero para tener un salario digno y multiplicar sus posibilidades de ahorro.
Y más allá del salario propiamente, hubo algo que también llamó la atención a Salva: cómo se entienden las instalaciones eléctricas en Alemania. Porque lejos de buscar el ahorro constante, como es la tendencia en España, en Alemania se explora más la independencia energética.
Salva pudo observar una tendencia hacia placas solares, baterías de almacenamiento e inversores de mayor calidad, entre otros sistemas que lo que buscan es precisamente contar con un sistema eléctrico fiable y duradero.
Su regreso a España: con otra mentalidad
Es por ello que cuando Salva volvió a España, creó una empresa de electricidad queriendo trasladar ese modelo que había visto en Alemania. Es decir, centrarse en materiales de calidad e instalaciones integrales que priorizaran la eficiencia y la fiabilidad.
De hecho, su experiencia en Alemania le hizo desarrollar también un pensamiento muy crítico respecto a cómo funcionan los programas de subvenciones de placas solares en España: considera que se generan una serie de expectativas que posteriormente no se cumplen.
El principal problema que destaca Salva es la lentitud burocrática. Habla de familias que llevan años esperando pagos prometidos y que, como consecuencia de ello, surgen empresas oportunistas que ofrecen materiales de poca calidad a precios que aprovechan la lentitud con la que llegan las subvenciones.
Y de nuevo Salva se apoya aquí en el sistema alemán; en lugar de esperar pagos para facilitar la instalación de placas fotovoltaicas residenciales, se aplica un IVA del 0% en el proceso. Con esto, se consigue reducir tanto el coste de instalación como del producto propiamente.
En definitiva, la experiencia de Salva en Alemania le permitió no solo ganar mucho más dinero como electricista del que estaba consiguiendo en España, sino también aprender de un modelo que parece tener mucho por enseñar. Quién sabe, quizá las palabras de Salva hagan el suficiente ruido como para que el Gobierno se plantee adoptar esas ideas que ya funcionan en Alemania.
Fuente: Sport
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