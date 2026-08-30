Despega Roman, el telescopio de la NASA que no quería Trump y con un campo de visión 100 veces mayor que el histórico Hubble

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, despegó este domingo a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la misión de explorar el universo y buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física.

El lanzamiento se ha realizado a las 7:26 hora del este de Estados Unidos (11:26 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en el centro de Florida.

Roman tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del telescopio Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo. Un solo mes de observaciones permitirá rastrear la Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, lo que generará un catálogo mayor que cualquiera existente, según la NASA. Dicho instrumento está pensado no para estudiar un objeto concreto con enorme detalle, como Webb, sino para hacer enormes censos del universo.

Sus dos grandes objetivos son: averiguar qué son y cómo se comportan la energía y la materia oscuras, cartografiando cientos de millones de galaxias; y realizar un gran censo de exoplanetas, para el que la NASA espera descubrir del orden de 100.000 nuevos mundos mediante microlentes gravitacionales y otras técnicas.

Este nuevo telescopio se ha lanzado este domingo, pero el proyecto arrancó en 2010, cuando nace Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) con el objetivo de estudiar la energía oscura. Sus impulsores reciclaron materiales obtenidos de satélites espías cedidos por una agencia estadounidense. En 2016, el proyecto entró en fase de desarrollo, si bien casi desacarrila con la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El hoy otra vez presidente valoró que era una iniciativa excesivamente cara, si bien el Congreso vetó su supresión. En 2025 finalizó su construcción y este domingo ha sido lanzado con éxito desde Florida.

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El telescopio ha sido bautizado como Nancy Grace Roman Space Telescope, en honor a Nancy Grace Roman, primera jefa de Astronomía de la NASA y una de las principales impulsoras del Hubble, motivo por el que es conocida como la "madre del Hubble".