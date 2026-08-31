Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere motorista Castellón'Bous embolats' l'AlcoraCogida Vall d'UixóAccidente AP-7Muerte matrimonio CulleraProgramación Belle Époque
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes en Cartagena: han sido detenidos los dos patrones

Hasta cinco pateras han llegado a la costa de la Región de Murcia desde el 19 de agosto

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Ayala

La Guardia Civil ha interceptado una embarcación con cuatro motores a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena), dentro del Parque regional de Calblanque, que supuestamente tenía como fin el traslado de inmigrantes irregulares, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. Además, ha logrados detener a los dos patrones de la narcolancha.

Lucas ha señalado en X que la actuación refleja que "seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias". La intervención se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días.

Noticias relacionadas

En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la Región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas. Los operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide nueve años de prisión para dos acusados por una presunta estafa con cheques y pagarés
  2. Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón
  3. Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
  4. Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
  5. Un menor sin carnet choca en ciclomotor en Castelló y deja herida a su hermana de 12 años
  6. Las paellas de Vila-real cambian de día: así será la gran jornada de las peñas
  7. Sigue la lacra: la Policía Local y los vecinos evitan otra okupación de una vivienda en esta céntrica calle de Castelló
  8. El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada

Nueva fractura en Vox Burriana: Daniel Gutiérrez abandona el partido y pasa a los no adscritos

Nueva fractura en Vox Burriana: Daniel Gutiérrez abandona el partido y pasa a los no adscritos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

El desarrollo de Belcaire Sur despierta el interés de inversores para construir un hotel en Moncofa

El desarrollo de Belcaire Sur despierta el interés de inversores para construir un hotel en Moncofa

Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo

Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto
Tracking Pixel Contents