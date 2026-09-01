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CARDIOLOGÍA

El fármaco evolocumab muestra una reducción del 20% en el riesgo de mortalidad en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto o ictus

La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto.

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto. / 123RF

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Nieves Salinas

Madrid

La biotecnológica Amgen acaba de presentar nuevos resultados que muestran que el fármaco evolocumab, de nombre comercial Repatha, añadido a estatinas u otros tratamientos hipolipemiantes dirigidos a reducir el colesterol LDL (c-LDL), el llamado 'colesterol malo', disminuye el riesgo de muerte en adultos de alto riesgo cardiovascular sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico. En el estudio, en el que han participado más de 12.000 pacientes de alto riesgo, evolocumab muestra una reducción del 20% del riesgo de mortalidad.

Los resultados, explica la compañía, hacen referencia a un análisis preespecificado del ensayo de fase 3 VESALIUS-CV que se han presentado este martes en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), celebrado en Múnich (Alemania). Asimismo, se han publicado simultáneamente en la prestigiosa revista científica Circulation.

Así, el tratamiento se asoció a una reducción tanto de la mortalidad por cualquier causa como de la mortalidad cardiovascular. Al prevenir eventos cardiovasculares mayores, como infartos de miocardio e ictus isquémicos, el fármaco podría contribuir a prolongar la vida de los pacientes al ayudarles a evitar el grave deterioro de la salud que puede producirse tras estos eventos, lo que se traduce en una reducción de la mortalidad global. La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años.

Luz verde en Europa

La presentación de estos resultados ha coincidido con la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de una ampliación de la indicación del fármaco de Amgen para adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aún no presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero que tienen algo riesgo de desarrollarla.

"Esto es especialmente relevante dado que la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Estos datos pueden suponer un cambio en la práctica clínica y refuerzan la importancia de identificar precozmente a los pacientes de alto riesgo y reducir el colesterol LDL de forma intensiva y continuada", asegura Miquel Balcells, Director Médico de Amgen Iberia.

Análisis adicionales

Los hallazgos sobre mortalidad estuvieron acompañados de dos análisis adicionales de VESALIUS-CV. Uno de ellos mostró que el tratamiento redujo el riesgo de primeros eventos cardiovasculares, eventos posteriores y el total de eventos cardiovasculares. El otro mostróque la reducción del riesgo de infarto de miocardio se observó ya a partir de los seis meses del inicio del tratamiento.

La reducción del riesgo estuvo impulsada principalmente por una disminución de los infartos causados por la rotura de placa aterosclerótica (tipo 1) y por infartos de mayor tamaño. En ambos análisis, los beneficios fueron consistentes en los principales subgrupos de pacientes, reforzando "la creciente evidencia del fármaco que respalda la importancia de reducir de forma temprana el c-LDL en pacientes de alto riesgo", indica la farmacéutica.

Desigualdades en mujeres

Amgen también presentó resultados de dos estudios globales de práctica clínica real que ponen de manifiesto la persistencia de diferencias entre las recomendaciones de las guías clínicas y el manejo lipídico en el manejo habitual. Uno de los estudios constató que los pacientes con enfermedad arterial coronaria y sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus a menudo estaban infratratados y no alcanzaban los niveles recomendados de c-LDL, lo que refleja bajas tasas de inicio, intensificación y seguimiento del tratamiento.

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El segundo estudio puso de relieve desigualdades en la atención cardiovascular entre hombres y mujeres, mostrando que las mujeres de alto riesgo sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico tenían menos probabilidades que los hombres de recibir tratamientos hipolipemiantes intensivos y de alcanzar los objetivos de c-LDL en distintas regiones.

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Fuente: El Periódico

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