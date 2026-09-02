Crisis Migratoria
Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
Los agentes intentaban disolver una pelea cuando fueron agredidos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Dos migrantes marroquíes, de 26 y 29 años, han sido detenidos por la Guardia Civil por agredir a los agentes que intentaban disolver una reyerta con armas blancas en la playa del Trampolín de Ceuta.
El arresto ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7:00 horas, cuando los guardias civiles, que estaban de servicio, observaron una pelea con navajas y cuchillos entre los migrantes, han informado a EFE fuentes de investigación.
Al intentar disolver la trifulca, dos marroquíes se abalanzaron contra los agentes de forma violenta, gritándoles en árabe.
Los dos detenidos están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
- Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027
- Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión
- Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
- Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló