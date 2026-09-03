Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva tiendaLa VueltaDestinos aeropuerto CastellónDetenido en BenicarlóPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

Fluorkin infantil fresa

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica. / AEMPS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Noticias relacionadas

Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
  2. Inverosímil: Dos coches se incendian en Vila-real al mismo tiempo en carreteras distintas
  3. El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros
  4. Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora
  5. Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
  6. Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez
  7. Ni excursiones ni piscina... los profesores plantean boicot a las actividades complementarias en Castellón
  8. Camino hacia las urnas: el PSPV de Castellón rearma liderazgos en los grandes municipios de la provincia

Los hoteles de Castellón advierten del alza de costes tras un agosto casi al completo

Los hoteles de Castellón advierten del alza de costes tras un agosto casi al completo

Compromís exige al Gobierno una alianza europea para salvar la competitividad de la cerámica de Castellón

Compromís exige al Gobierno una alianza europea para salvar la competitividad de la cerámica de Castellón

Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real

Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real

Incendio en un supermercado Lidl de Vila-real

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Los aficionados del Villarreal ya pueden comprar sus entradas para Dortmund. ¿Cuál será el mayor desplazamiento esta Champions?

Los aficionados del Villarreal ya pueden comprar sus entradas para Dortmund. ¿Cuál será el mayor desplazamiento esta Champions?

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite
Tracking Pixel Contents