Crisis migratoria
Desembarcan 33 migrantes subsaharianos en Mallorca e interceptan a otros doce en Cabrera
Sumando los 11 interceptados a tres millas al sur de Formentera, las personas rescatadas ya se elevan este sábado a 56, después de un viernes en que llegaron otras 89
Miguel Vicens
Un total de 29 migrantes de origen subsahariano han desembarcado este sábado a las 10.00 horas en la costa de Illetes, en Calvià (Mallorca), en una zona urbana con un pequeño embarcadero situado frente a los edificios de viviendas de primera línea. Los migrantes han sido interceptados por la Guardia Civil del puesto principal de Calvià, en una operación en la que también ha participado la Unidad de Seguridad de la Comandancia.
No ha sido la única llegada de migrantes de este sábado, que en el balance global acumula por ahora a 56 personas arribadas en cuatro pateras a las costas de Mallorca, Cabrera y Formentera, todas en la ruta argelina. En Cala Galiota, la pequeña playa de la Colònia de Sant Jordi, la Guardia Civil de Santanyí y la unidad principal de la Comandancia han interceptado a las 7.30 horas a cuatro personas de origen magrebí llegadas en una pequeña embarcación.
Media hora antes, a las 7.00, doce personas de origen magrebí han sido rescatadas en Cabrera por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Y a las 9.35 horas se ha procedido al rescate de un total de once personas de origen magrebí que navegaban a unas tres millas al sur de la isla de Formentera, informa la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante la jornada del viernes, los migrantes llegados a Mallorca y Formentera fueron 89. Y en lo que llevamos de año 2026 son 5.065, frente a los 7.321 de todo 2025.
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Fuente: Diario de Mallorca
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