Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 5 de septiembre de 2026, ha estado formada por los números 3, 12, 19, 31, 45 y 47. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 3. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6414438, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
- Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
- La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
- La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
- La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento
- Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
- Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
- La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana