Catalina Ribas Núñez, catedrática en microbiología: «Las células enferman al dejar de entenderse con sus vecinas»

Catalina Ribas Núñez (Palma, 1966) es catedrática de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, adscrita al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Licenciada y doctorada por la Universidad de Islas Baleares (UIB), trabajó cuatro años en Carolina del Sur, y acaba de publicar en Journal of Investigative Dermatology un celebrado estudio sobre una proteína clave en la pérdida del cabello.

P. Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Vamos a dar esperanza a los calvos?".

R. Jajaja, vamos a intentarlo, pero es un proceso laborioso. Entendiendo el mecanismo que conduce a la calvicie, en algún momento se puede solucionar.

P. ¿Han descubierto el porqué de la calvicie?

R. La calvicie es multifactorial, hemos descubierto que hay una proteína llamada GRK2 que, cuando la quitas, el pelo se cae. A partir de aquí hemos de ver cómo influye.

P. ¿Pretenden con ello revertir la calvicie, encontrar el Grial del nuevo ozempic?

R. No creo que sea una cosa mágica, sino paulatina y a largo plazo. Estos hallazgos surgen por algo que no esperas, y vas tirando del hilo.

P. Porque ustedes buscaban otra cosa.

R. En efecto, trabajábamos con esta proteína por la vinculación de su ausencia con la aparición de tumores de cabeza y cuello, un proceso inflamatorio.

P. ¿Cuál es el equilibrio entre la investigación básica y la lógica exigencia de resultados?

R. Nuestros proyectos siempre van enfocados a lo básico, pero cada vez son más translacionales, dirigidos a una patología. Al entender cómo influye la pérdida de proteínas en un sistema, estudiamos la fisiología del organismo que puede conducir a soluciones, porque las células enferman cuando dejan de comunicarse con sus vecinas.

P. "Vendedor de crecepelos" tiene connotaciones negativas.

R. Queda un poco como si hablaras de brujos, por eso me produjo un poco de rechazo que se utilizara una foto con dos calvos para ilustrar nuestro trabajo. Investigamos a escala molecular un problema de comunicación celular, de donde puede salir un remedio para que el pelo no se caiga.

P. Su compañero de hallazgo es Federico Mayor, que suena al ministro Federico Mayor Zaragoza.

R. Es su hijo, y también catedrático de Bioquímica como su padre, trabajamos conjuntamente.

P. Se doctora usted en la UIB y después se marcha de Mallorca.

R. Porque en aquel momento, hablamos de 1995, en Baleares y en general en España no había mucha cosa más cuando acababas la tesis doctoral. Podías opositar a profesor de Instituto, pero no había ningún contrato postdoctoral al que acogerte.

P. Lo raro es que no hubiera huido de Mallorca.

R. El panorama era bastante triste para la investigación, pero depende de la persona. A nivel científico, en el extranjero se te abren nuevos horizontes y ves que tu trabajo se valora mucho más.

P. ¿Todavía hay que reivindicar a las investigadoras?

R. Me gustaría que se tuviera que reivindicar menos, y que no hiciera falta el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero todavía es necesario. Cada vez hay más mujeres en posiciones relevantes, yo misma dirijo el departamento de Biología Molecular. Tampoco hay sesgos con los proyectos, ni machismo ni exclusión. Más chicas que chicos empiezan la tesis, pero la proporción se debilita después, surgen las cuestiones de la familia y la maternidad.

P. Un catedrático me habla de doctorandos que quieren dos meses de vacaciones.

R. Cada vez cuesta más por comparación con nosotros, que trabajábamos sin vacaciones y los domingos para conseguir el objetivo. Muchos no quieren hacer la tesis, como mucho el máster y se van a un país del norte donde les pagan dos años para cursarlo. Se ha perdido la parte romántica que viví como una aventura, los jóvenes se han vuelto muy pragmáticos. Exigen más, y no lo critico.

P. ¿Le duele esta Mallorca en la distancia?

R. Me duele, me duele. Voy dos o tres veces al año y es una pena ver cómo está evolucionando hacia un parque recreativo, una feria en que se vende hacia afuera sin pensar cómo afecta a los de dentro. Tengo amigos con ganas de salir corriendo, no sé si echaría de menos vivir en esta Mallorca.

P. ¿Hubiera participado en las manifestaciones contra la saturación?

R. Yo sí, por supuesto.

P. ¿Por qué los mejores currículos mallorquines trabajan fuera de la isla?

R. Se marchan por cuestiones de financiación y de medios. Aquí hay pocos centros y se invierte muy poco en la captación de investigadores. No se prima esta actividad, no es prioritaria, y conste que Madrid no está a la cabeza, el liderazgo corresponde a Cataluña y País Vasco.

P. ¿Volverá?

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R. Creo que no. Lo pensé en algún momento, pero estoy aquí y lo que he conseguido está aquí.