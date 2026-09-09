El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)

España volverá a cambiar la hora este otoño. La fecha ya está fijada en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado: el paso al horario de invierno se producirá durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026.

En la España peninsular y Baleares, cuando los relojes marquen las 03.00 horas habrá que retrasarlos hasta las 02.00. En Canarias, el cambio se realizará una hora antes: a las 02.00 volverá a ser la 01.00.

El ajuste hará que esa jornada tenga 25 horas y permitirá, al menos sobre el papel, dormir una hora más. A partir de entonces amanecerá antes, pero también se hará de noche más temprano, uno de los efectos más perceptibles del regreso al horario de invierno.

El próximo mes se recuperará una periódico costumbre. / Mediterráneo

La fecha de este año tiene además una particularidad. El 25 de octubre de 2026 es el último cambio incluido en el calendario de cinco años publicado por el BOE en 2022. Sin embargo, esto no significa que España vaya a dejar automáticamente de modificar sus relojes a partir de 2027.

La continuidad del sistema depende de la normativa europea y, por ahora, la Unión Europea no ha alcanzado un acuerdo definitivo para eliminar los cambios estacionales de hora. El Gobierno español anunció en 2025 su intención de impulsar el fin de esta práctica en el ámbito comunitario, pero la medida sigue vigente.

Un debate que lleva años abierto

La posibilidad de acabar con el cambio horario lleva tiempo sobre la mesa. En 2018, una consulta pública impulsada por la Comisión Europea reunió más de 4,6 millones de respuestas y el 84% de los participantes se mostró favorable a su eliminación. El Parlamento Europeo también se posicionó posteriormente a favor de poner fin al sistema, aunque los Estados miembros no han logrado cerrar un acuerdo sobre qué horario debería mantenerse de forma permanente.

En España, además, el debate está ligado a su propio huso horario. La Península y Baleares utilizan UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano, pese a que buena parte del territorio se encuentra geográficamente alineado con el huso de Greenwich, UTC+0.

El cambio de hora se generalizó durante el siglo XX con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético. En España comenzó a aplicarse de forma regular en 1974, en plena crisis del petróleo.

Hoy, sin embargo, su utilidad genera más dudas. Sus defensores sostienen que permite ahorrar energía y aprovechar mejor las horas de luz, mientras que sus detractores cuestionan que ese ahorro siga siendo relevante con los hábitos y sistemas de consumo actuales.

Noticias relacionadas

También existe debate sobre sus efectos en la salud. Los cambios bruscos de horario pueden alterar temporalmente el sueño, la concentración o el estado de ánimo al modificar los ritmos circadianos, regulados en buena medida por la exposición a la luz natural.