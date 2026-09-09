¿Puede Canarias vivir una crisis como la de Ceuta?

La crisis migratoria en Ceuta encendió desde el primer momento las alarmas en Canarias. Y no solo por la magnitud de las cifras –80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas dos días–, sino porque el Archipiélago conoce de cerca lo que supone afrontar una crisis migratoria. Desde entonces, sobre la mesa ha estado en distintas ocasiones la posibilidad de que lo ocurrido en la ciudad autónoma pueda encontrar un espejo en las Islas. Una idea que toma especial relevancia si se tienen en cuenta las crisis similares que ha enfrentado Canarias, principal puerta de entrada a Europa.

La pregunta es clara: ¿hasta qué punto es posible que el Archipiélago viva una situación similar a la de la ciudad? Aunque "nunca se puede asegurar al 100%" que algo así no pueda ocurrir, los expertos sostienen que no es lo mismo afrontar la llegada de miles de personas que pueden recorrer varios kilómetros a nado que organizar embarcaciones para cruzar el océano Atlántico y llegar a las costas isleñas. Eso sí, la posibilidad de que varios cayucos partan al mismo tiempo desde las costas africanas y pongan al límite la capacidad de respuesta del Ejecutivo regional no se descarta. Algo que tampoco descartó la Policía Nacional cuando el polémico informe sobre la entrada en Ceuta reveló que las Islas habían recibido hasta dos alertas por un posible repunte de las llegadas desde Marruecos, una de ellas en plena entrada masiva en la ciudad autónoma.

"Lo que ha pasado lo hemos visto en otras ocasiones en Canarias", apunta la directora del Instituto Español de Análisis Migratorio, Beatriz de León. Durante la crisis de 2020, hasta 1.461 personas llegaron al Archipiélago en un solo día. Fue entonces la cifra más alta registrada en una sola jornada. Pero los números siguen siendo incomparables. Lo ocurrido en Ceuta supone la saturación de todos los recursos de una ciudad que cuenta con unos 84.000 habitantes y recibió la entrada de unas 80.000 personas. La magnitud, por sí sola, permite dimensionar el impacto de la crisis y hace que la situación resulte "insostenible" desde cualquier métrica.

La situacion en las Islas

El escenario actual se distancia de cualquier situación vivida anteriormente. "La crisis de Canarias fue migratoria, grave pero migratoria, y la de Ceuta es una policrisis de seguridad, política, social, migratoria, humanitaria, sanitaria... Pedro Sánchez la calificó como un ataque a la integridad territorial, pero luego el Gobierno se equivocó al tratarla solo como una crisis migratoria", opina el exembajador de España en Marruecos y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar.

Y es precisamente ahí donde se encuentra una de las diferencias más importantes: la motivación que, a priori, pudo llevar a gran parte de las personas a cruzar la frontera ceutí. "Hay elementos que se escapan y que tienen que ver con intereses que nunca se van a conocer ni entender en su totalidad", apunta el director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata. El propio informe policial identifica dos perfiles entre quienes cruzaron la frontera: varones marroquíes de entre 18 y 30 años y un segundo perfil que coincide con el mayoritario en Canarias: varones subsaharianos procedentes de países del Sahel de entre 15 y 25 años. "En las Islas, las personas vienen con un proyecto migratorio. En este caso, hay personas que fueron utilizadas o que participaron en un evento que tenía otro significado y quería generar otras implicaciones", explica Zapata.

La protección y defensa de las fronteras ha quedado ahora en entredicho. En Canarias compete a las Fuerzas Armadas y sería "imposible que una armada de embarcaciones se acercara sin ser detectada", afirma Dezcallar, que no descarta, además, que algún país como Rusia haya podido participar en la entrada masiva a Ceuta para crear problemas a España con sus principales socios y más aún en un área "súper sensible" como el Estrecho de Gibraltar. La frontera lleva años sometida a restricciones por parte de Rabat, lo que ha afectado directamente a la actividad económica de Ceuta y Melilla.

Los acuerdos

Otro de los factores que juega a favor de Canarias y permite esquivar situaciones similares son los acuerdos de colaboración con países como Mauritania y Senegal. Los convenios se han traducido en una reducción de las llegadas en patera a las costas desde 2024. El escenario es diferente en Ceuta, donde el principal país de origen de las entradas fue Marruecos.

Más allá de los acuerdos, Canarias está "mejor preparada" de lo que estaba hace años, considera De León, aunque advierte de que la respuesta desde el ámbito de la seguridad "siempre tiene un límite". En un escenario en el que los movimientos migratorios seguirán produciéndose en Europa, Canarias continuará siendo uno de los puntos más relevantes. Es fundamental reforzar las redes de anticipación, conocer "hasta qué punto hay lugares donde se están produciendo movimientos migratorios grandes" y actuar para desincentivar la actividad de las redes criminales y favorecer que los países de origen y tránsito eviten que las personas "pierdan la vida" durante los desplazamientos.

A lo largo de la crisis también se ha puesto el foco en la información que manejaban los servicios de inteligencia españoles y, en particular, en los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Probablemente cierta información se tenía", asegura De León. El problema, añade, está en el funcionamiento del mecanismo de alerta temprana. Y aunque todo apunta a que España dispone de herramientas para detectar este tipo de movimientos con antelación, el verdadero reto está en qué se hace cuando esa información llega a las instituciones: "Lo que hay que hacer es averiguar por qué, si había cierta información, no se consideró lo suficientemente seria para actuar y por qué no se pusieron las medidas que había que poner cuando esa información llegó".

La Unión Europea

Un mes después de la crisis, alrededor de 5.000 personas continúan en Ceuta, muchas de ellas duermen en las playas de la ciudad, mientras parte de los menores permanecen todavía en centros de acogida temporales. "En tiempos de crisis, el tiempo de reacción puede ser de una o dos semanas, pero es que han pasado ya cuatro y no es que las 80.000 personas se hubieran quedado en Ceuta", critica la experta.

La preocupación no se limita, sin embargo, a la posibilidad de que se repita un episodio de las dimensiones del vivido en Ceuta. También alcanza a la evolución de los movimientos migratorios en los próximos meses, en un escenario marcado por la inestabilidad en el Sahel y por las dificultades de la Unión Europea para abordar estos flujos. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió de que las crisis migratorias "pueden ir a peor" y, a su juicio, la UE "va por el camino equivocado". A ello suma la situación en el Sahel, que califica de "preocupante" y que mantiene abiertas las incógnitas sobre cómo pueden evolucionar las rutas migratorias hacia las fronteras españolas.

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En la franja africana, la inestabilidad política, los conflictos y el deterioro de la seguridad en países como Mali –uno de los principales emisores de personas migrantes hacia el Archipiélago– amenazan con reactivar una ruta canaria que, en lo que va de año, ha experimentado un descenso de las llegadas de cerca del 60%. El descenso de las llegadas en pateras y cayucos responde, en parte, a la cooperación de la Comunidad Autónoma con países como Mauritania, uno de los principales puntos de salida de embarcaciones hacia las Islas. Desde comienzos de año, en Nuadibú y Nuakchot se han registrado 17 desembarcos, con un total de 2.147 personas rescatadas. La cooperación de Canarias con Marruecos también ha adquirido un papel relevante. La razón es clara: el reino alauí es un país clave en la evolución de los flujos migratorios hacia España, como ha vuelto a demostrar la crisis vivida en Ceuta.