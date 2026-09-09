Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio ideal para la vuelta al cole: ergonómica, regulable y por menos de 40 euros

Lidl vuelve a poner el foco en los productos para el hogar con una oferta que puede convertirse en una de las más buscadas de los próximos días. La cadena alemana tiene disponible una silla de escritorio LIVARNO pensada para quienes buscan mejorar su zona de trabajo o estudio sin realizar un gran desembolso.

El producto destaca especialmente por su diseño ergonómico, su respaldo de malla transpirable y un precio rebajado de 39,99 euros, frente a los 49,99 euros anteriores. La promoción supone un descuento del 20% y convierte a esta silla en una alternativa económica para renovar una oficina doméstica, una habitación juvenil o un espacio de estudio.

Uno de sus principales atractivos es el respaldo y la superficie de asiento de forma ergonómica, concebidos para favorecer una postura más cómoda durante el uso. Además, incorpora un mecanismo de inclinación opcional en el respaldo para facilitar una posición de asiento más dinámica.

Silla de escritorio en oferta en Lidl. / Mediterráneo

La silla también permite regular de forma continua la altura del asiento, mientras que la resistencia del mecanismo de inclinación puede ajustarse de manera individual. El respaldo cuenta con un revestimiento de malla transpirable y el asiento está acolchado para mejorar el confort durante las jornadas de trabajo o estudio.

A ello se suman unos reposabrazos de apoyo y ruedas dobles estables, que permiten desplazarla con facilidad. El producto incluye tanto el material necesario para el montaje como las instrucciones.

En cuanto a sus dimensiones, mide aproximadamente 59,5 centímetros de ancho, entre 97,5 y 107 centímetros de alto y 55 centímetros de profundidad. Su peso ronda los 11 kilos y soporta una carga máxima de hasta 110 kilos. Está fabricada principalmente en plástico, poliéster, espuma y acero.

Una opción para trabajar o estudiar desde casa

El auge del teletrabajo y de los espacios de estudio en el hogar ha convertido las sillas de escritorio en un elemento cada vez más importante. En este caso, Lidl apuesta por reunir en un mismo modelo varias características habituales en productos de precio superior, como la regulación en altura, el respaldo ergonómico o el sistema de inclinación.

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Uno de sus grandes reclamos está en el precio. La silla de escritorio LIVARNO se encuentra rebajada a 39,99 euros, un importe que puede hacer que se convierta en uno de los productos más buscados de Lidl entre quienes quieren montar o renovar su espacio de trabajo sin gastar demasiado.