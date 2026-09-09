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Laura Iglesias, pareja de Rodri Hernández, recuerda cómo se conocieron en Castellón: "Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Se la recogí a todos menos a él"
Laura Iglesias desveló cómo se conocieron en el documental que preparó RTVE para el Mundial
Ricardo Castelló
Rodri Hernández, flamante fichaje del Barcelona y 'MVP' del Mundial, está de moda. Una de las claves de su éxito es su manera de ser, ya que es un futbolista muy poco habitual de esta época contemporánea, pues no tiene redes sociales y mantiene un perfil mediático bajo. Su único objetivo es rendir al máximo nivel sobre los terrenos de juego, algo que le ayudó a ganar el Balón de Oro en 2024.
Gracias a un reciente documental de RTVE, se pudo conocer un poco más al exjugador del Villarreal, especialmente cómo fueron sus inicios con su pareja en Castellón, Laura Iglesias. Rodri la conoció cuando estudiaba ADE en Universitat Jaume I, aunque ella era dos años menor que él: "Vino en mi tercer año, cosa que uno ya tenía experiencia... hay un tramo de un mes donde a los nuevos se les considera los novatos y tienen que hacer un poco lo que tú dices".
El jugador aprovechó la ocasión para acercarse a Iglesias, aunque de una manera poco habitual. "Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Y yo me acuerdo que se la recogí a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando", desveló ella.
Aunque, flipó más cuando se enteró que era futbolista: "Cuando encima me enteré que era jugador, yo dije: 'Calma'. Bueno, ya sabéis el estereotipo que se tiene del futbolista. Claro, no conocía a ningún futbolista. Yo decía vamos a ver este chico".
Rodri reveló que no fue nada fácil conquistarla. "Y ahí empezó mi duro recorrido para conquistarla", destapó. En ese instante, Iglesias se sinceró diciendo que "estuvo como un mes y medio o dos meses pico y pala, pero se lo curro muchísimo".
El primer beso entre ellos fue en la habitación de ella, mientras veían una película de dibujos animados. "Lo besé yo", anunció Iglesias.
Fuente: Sport
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