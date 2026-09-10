La nueva estafa del Bizum que vacía las cuentas de los mayores sin que se den cuenta

La confianza es una parte esencial de cualquier relación de cuidado, pero también puede convertirse en una puerta de entrada para el abuso económico. En los últimos años, distintos procedimientos judiciales e investigaciones policiales en España han dejado un patrón preocupante: personas mayores que terminan perdiendo miles de euros a manos de quienes tenían acceso a su casa, su teléfono móvil, sus tarjetas o sus cuentas bancarias.

Uno de los casos más recientes se ha conocido este mismo jueves en San Sebastián. Una empleada del hogar fue condenada a 21 meses y un día de prisión después de reconocer que realizó 17 envíos de Bizum desde el teléfono del hombre al que cuidaba hacia su propio móvil. Las operaciones, efectuadas entre enero y marzo de 2025, sumaron 7.000 euros y se realizaron sin conocimiento ni consentimiento del perjudicado.

La mujer aceptó los hechos y se comprometió a devolver el dinero en 14 mensualidades de 500 euros. La pena de prisión ha quedado suspendida durante dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir y respete el calendario de pagos.

No es un caso aislado. En Salamanca, una trabajadora del hogar fue condenada a dos años de cárcel por apropiarse de 10.200 euros de una anciana con Alzheimer a la que cuidaba. Aprovechando la relación de confianza y la vulnerabilidad de la mujer, consiguió el PIN de su tarjeta bancaria y realizó 34 reintegros de 300 euros.

En Pamplona, otra cuidadora, de 71 años, fue condenada a dos años de prisión por estafar 5.294,13 euros a la mujer para la que trabajaba como empleada interna desde 2016. Según la resolución judicial, utilizó la confianza que algunos establecimientos, entre ellos una farmacia, tenían en su empleadora para adquirir medicamentos y cosméticos para su propio uso. La pena quedó suspendida durante cinco años a cambio de devolver el dinero mediante pagos mensuales de 88 euros.

También existen investigaciones aún abiertas. En febrero de 2026, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Barcelona a un enfermero de una residencia por un presunto delito de estafa después de detectar dos movimientos de 10.000 y 7.000 euros desde cuentas de una residente de 80 años fallecida, además de varios intentos fallidos de Bizum.

El teléfono móvil aparece de forma recurrente como herramienta en este tipo de situaciones. Ya en 2021, la Policía Nacional detuvo a una mujer acusada de estafar más de 40.000 euros a un hombre de 91 años al que, precisamente, cobraba por enseñarle a utilizar su móvil. La investigación detectó decenas de transferencias y reintegros realizados mediante banca online y códigos enviados al dispositivo de la víctima.

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Los casos son distintos y tienen situaciones judiciales diferentes, pero comparten un elemento: el acceso privilegiado que proporciona la confianza. Conocer un PIN, poder utilizar un teléfono desbloqueado, gestionar compras habituales o tener acceso cotidiano al domicilio puede bastar para realizar operaciones que una persona mayor no detecta inmediatamente.