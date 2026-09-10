Canarias
Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida
Las maniobras de transbordo finalizaban a las 03.00 horas tras activarse la alerta marítima durante la tarde de este miércoles en el sur de la Isla
EP
Una nueva tragedia y un complejo despliegue de rescate han vuelto a registrarse en las aguas del Archipiélago. El Centro de Coordinación de Tenerife activó un amplio operativo de emergencia este miércoles, 9 de septiembre, a las 19:20 horas (hora canaria), tras recibir la alerta de localización de un cayuco a la deriva a unas 29 millas náuticas al suroeste del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro (Canarias).
El helicóptero de rescate Helimer 204 se movilizó hasta la zona y logró localizar la embarcación en alta mar. De inmediato, la embarcación Salvamar Navia confirmó haber fijado con éxito un remolque seguro para estabilizar el cayuco, garantizando la flotabilidad del grupo en condiciones de oscuridad.
Transbordo de noche y llegada al muelle herreño
Ante la necesidad de evacuar con rapidez a las personas a bordo, la Guardamar Urania procedió al transbordo completo de los ocupantes en mitad del océano para agilizar su traslado hacia la costa:
Balance oficial del operativo de rescate
- Total de supervivientes: 152 personas puestas a salvo en el muelle de La Restinga.
- Desglose de los ocupantes: La expedición estaba integrada por 130 hombres y 22 mujeres.
- Fallecimiento a bordo: El operativo confirmó el hallazgo de una persona fallecida durante la travesía.
- Llegada a puerto: La Guardamar Urania atraco en el muelle herreño a las 03:00 horas (hora canaria) de este jueves, 10 de septiembre.
A pie de muelle se desplegó el habitual dispositivo de asistencia humanitaria y sanitaria formado por el Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para prestar atención médica a los supervivientes y coordinar la custodia judicial del cuerpo sin vida.
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