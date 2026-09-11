El cambio que llegará a los supermercados el 22 de noviembre: pagarás al menos 10 céntimos más por estas botellas, latas y briks

Comprar una botella de agua, una lata de refresco o un brik implicará un pequeño cambio en la caja. Con la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), determinados envases de bebidas llevarán asociado un depósito de al menos 10 céntimos por unidad.

No se trata de un impuesto ni de una subida definitiva del precio. El consumidor adelantará esa cantidad al comprar la bebida y podrá recuperarla íntegramente cuando entregue el recipiente vacío en uno de los puntos habilitados. Si no lo devuelve, perderá el importe pagado como depósito.

Por ejemplo, si una bebida cuesta 1,50 euros y el depósito se fija en el mínimo de 10 céntimos, en caja se abonarán 1,60 euros. Tras consumirla, la devolución del envase permitirá recuperar esos 10 céntimos. La normativa establece esa cifra como mínimo, por lo que la cuantía definitiva podría ser superior.

¿Qué envases estarán incluidos?

El sistema afectará a botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros utilizadas para aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, refrescos, bebidas energéticas e isotónicas y determinadas bebidas alcohólicas. El modelo español también contempla las latas y los envases de cartón para bebidas, los conocidos como briks.

Los recipientes deberán poder ser identificados para distinguirlos de los que no formen parte del SDDR. Además, para recuperar el depósito será necesario entregarlos en condiciones que permitan reconocerlos. La información disponible señala que deberán conservar el etiquetado visible y no estar aplastados.

La devolución podrá realizarse en comercios y otros puntos habilitados, de forma manual o mediante máquinas capaces de reconocer el envase. Los establecimientos que comercialicen los productos incluidos tendrán que participar en el sistema, aunque la normativa prevé condiciones específicas para los comercios más pequeños.

¿Por qué se implanta ahora?

La puesta en marcha del SDDR se activa después de que España incumpliera el objetivo de recogida separada fijado para 2023. La legislación exigía alcanzar al menos el 70% de las botellas de plástico de un solo uso para bebidas y los resultados quedaron muy por debajo de esa meta. Ese incumplimiento abrió un plazo de dos años para desplegar el nuevo modelo, con el 22 de noviembre de 2026 como horizonte.

El objetivo final es elevar la recogida separada hasta al menos el 90% de los envases incluidos en el sistema. El incentivo económico pretende que las botellas, latas y briks regresen al circuito de recogida en lugar de acabar fuera de los canales adecuados de reciclaje.

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Sin embargo, que noviembre sea el plazo marcado no significa necesariamente que todo el sistema vaya a funcionar desde el primer día con normalidad. La obligación de implantar el SDDR está fijada, pero su puesta en marcha efectiva todavía genera dudas.