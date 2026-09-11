Multas de hasta 50.000 euros por criar en casa: así es la norma oficial de la Ley de Bienestar Animal para perros, gatos y hurones

La nueva Ley de Bienestar Animal ha introducido nuevas obligaciones para quienes conviven con animales de compañía y endurece especialmente el control sobre su reproducción. Una de las medidas con mayor impacto para los propietarios de perros, gatos y hurones es que la cría deja de ser una actividad que pueda realizar cualquier particular libremente.

La norma establece que la reproducción solo puede ser llevada a cabo por personas inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. El objetivo es frenar la cría incontrolada, reducir el abandono y limitar el mercado irregular de animales.

Esto afecta a una práctica hasta ahora habitual: que una mascota tenga una camada en casa y sus dueños entreguen o vendan después los cachorros. La ley obliga a adoptar medidas para evitar cruces no controlados y reserva la cría a quienes estén oficialmente registrados.

En el caso de los gatos, la exigencia es aún más concreta. Sus responsables deben identificarlos mediante microchip y esterilizarlos quirúrgicamente antes de los seis meses. La excepción son los ejemplares inscritos como reproductores y a nombre de un criador registrado.

Para perros y hurones no se recoge una obligación general de esterilización equivalente en los textos analizados, pero sí el deber de impedir la reproducción incontrolada. Criar sin estar inscrito puede constituir una infracción grave, sancionada con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. El régimen sancionador de la ley contempla además multas de hasta 200.000 euros para las infracciones muy graves.

La norma también restringe la venta de animales. Perros, gatos y hurones no pueden venderse en tiendas de animales y la comercialización queda limitada a los canales autorizados. Asimismo, se prohíbe la venta de perros y gatos a través de internet o redes sociales.

Más obligaciones para los dueños

Las medidas sobre reproducción forman parte de un conjunto más amplio de deberes. Los animales deben mantenerse, siempre que su especie lo permita, integrados en el núcleo familiar y en buenas condiciones de salud e higiene. Sus responsables también deben evitar que su tenencia o circulación provoque molestias, peligros, amenazas o daños.

Entre otras previsiones, quienes opten a ser titulares de perros deberán acreditar un curso gratuito de formación para la tenencia, con validez indefinida. Además, los dueños deberán mantener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros durante toda la vida del animal, en los términos que se determinen reglamentariamente.

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La ley fija igualmente límites al tiempo que una mascota puede permanecer sin supervisión: un máximo de tres días consecutivos con carácter general y no más de 24 horas en el caso de los perros.