Sin desalojo, pero con deberes: políticos y activistas exigen garantías para las 800 personas del circuito de F1 de Valencia

No ha habido desalojo. En los últimos días había recorrido el circuito de Fórmula 1 de Valencia el rumor de que el ayuntamiento pensaba desalojar el macroasentamiento este jueves 10 de septiembre, pero el consistorio ya había aclarado, como ha venido haciendo desde agosto, que el rumor era infundado y no existe orden alguna de desmantelar el poblado. Al menos de momento. La Plataforma de la Solidaridad no se fiaban y han mantenido esta mañana una concentración en el circuito, a la que se han sumado políticos de Compromís, PSPV y Podem València.

La primera en explicar la situación ha sido Ana Isabel Martínez, presidenta de València és Refugi, quien ha confirmado que no habría desalojo –no existe la preceptiva orden judicial– y ha aprovechado la atención mediática para visibilizar un rincón de València habitualmente olvidado. “En este circuito de 24 hectáreas viven unas 800 personas muy diversas, porque el perfil de personas que viven en infraviviendas ha cambiado, fruto de la política de vivienda que no protegen a la ciudadanía. Aquí hay personas españolas, familias con hijos menores y gente que se encuentra trabajando en este momento y tiene que elegir entre pagar un techo o comer”, ha relatado la activista.

Macroasentamiento del circuito de la Fórmula 1 / Francisco Calabuig

“Para mí, lo que tenemos en estas 400 chabolas es el futuro de miles de españoles si desde el Congreso de los Diputados no se empieza a priorizar nuestra vida y nuestros derechos”, ha continuado la presidenta de la oenegé que en los últimos meses más encima ha estado sobre la realidad del campamento chabolista. “En mayo se desbloqueó el PAI del Grau, estamos en la fase de respuesta de alegaciones y hay un plan urbanístico en marcha, evidentemente habrá un desalojo de las personas que residen aquí. Somos conscientes. Pero lo que estamos exigimos los colectivos y los partidos políticos que nos acompañan durante el proceso es que el desalojo que pretende el Ayuntamiento de Valencia sea garantista con los derechos y se haga bajo un tutelaje judicial”.

Reclaman activistas y políticos que en el futuro desalojo tenga un acompañamiento social, considerando el elevado número de personas vulnerables –hay menores, algunas personas mayores y también con enfermedades de cierta gravedad– que residen en el circuito. “Obviamente no pedimos casas para las 800 personas, pero hay casos sensibles para los que se debe ofrecer una alternativa habitacional”, había reclamado en este diario la portavoz de València és Refugi, quien también ha explicado durante la visita al circuito que sus habitantes llevan años sin suministro de agua ni luz y con el servicio de recogida de basura muy limitado: solo tienen siete contenedores en toda la extensión de asfalto, dividida en tres sectores.

Macroasentamiento del circuito de la Fórmula 1 / Francisco Calabuig

A la movilización, que ha terminado más comitiva solidaria que concentración estática –algunos manifestantes sí han hecho guardia junto a una tienda de campaña–, con un recorrido por algunas de las zonas más pobladas, se han sumado políticos de Compromís, PSOE y Podem. Los valencianistas estaban representados por la candidata a la Alcaldía, Mónica Oltra, y la concejala Lucía Beamud. Oltra ha cuestionado el modelo de ciudad de la alcaldesa María José Catalá "que solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos, y que abandona a su suerte a su gente". Un modelo de ciudad, ha criticado, "que no cuida a la gente".

La candidata de Compromís ha advertido que hay personas que están empadronadas en el circuito y no se las puede echar sin una orden judicial, y ha agradecido a todas las personas que han acudido a dar respuesta a la alerta por el teórico desalojo: "Lo que se ha producido es la solidaridad ciudadana, y de eso nos deberíamos sentir muy orgullosos, porque los vecinos y las vecinas nos tenemos que apoyar unos a otros. Por eso he venido a darle voz, imagen y corazón a una realidad que es el resultado del modelo de ciudad de Camps y Barberà y al que ahora le da continuidad Catalá. "Y que ahora también vemos con Ayuso y Almeida en Madrid", ha añadido.

Oltra, que ha mantenido varias reuniones con la gente y las entidades del asentamiento a lo largo de los últimos meses, ha explicado que en el asentamiento viven personas de más de 70 años y personas que están enfermas, atendidas solo gracias a entidades de médicos solidarios. Además, “con las olas de calor de este verano”, ha añadido, ha habido personas viviendo en infraviviendas que alcanzan los 50 grados sin agua "porque el gobierno de Catalá impide que se pongan depósitos".

Macroasentamiento del circuito de la Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Sobre el futuro PAI del Grau, la valencianista ha denunciado que el proyecto contempla viviendas que costarán "como mínimo 320.000 euros, un precio imposible de pagar para una persona trabajadora con el salario mínimo interprofesional”, y ha reclamado topar el precio del alquiler e intervenir en el mercado inmobiliario: "Hay gente que tiene salarios por encima de 1.500 euros y no puede vivir, porque el alquiler está por encima de ese precio."

"Una ciudad para ricos"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha anunciado que el PSPV presentará una moción para exigir la paralización del citado PAI hasta que se garantice una alternativa social y habitacional a las alrededor de 800 personas que viven en el asentamiento. “Lo que tenemos aquí condensa el fracaso del modelo de València de PP y Vox que promueven una ciudad que enriquece a unos pocos mientras expulsa a la mayoría”, ha remarcado.

Basura acumulada en el macroasentamiento del circuito de la Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Sanjuán ha denunciado que estas personas “no importaban al gobierno de Catalá mientras vivían en lo que PP y Vox consideraban el patio trasero de València, pero han empezado a estorbar cuando se ha aprobado un PAI que puede garantizar más de 400 millones de euros de beneficio a los promotores inmobiliarios”. El portavoz socialista ha recogido las denuncias de las asociaciones sobre las presiones que estarían sufriendo los residentes y ha exigido que el Ayuntamiento “garantice todos sus derechos”. “Las administraciones tienen que cumplir la ley y las personas que viven aquí tienen exactamente las mismas garantías que cualquier otro vecino o vecina”, ha afirmado.

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Finalmente, Sanjuan ha asegurado que “la inmensa mayoría estamos más cerca de no poder pagar nuestra casa que de comprarnos un ático en el PAI del Grau”, y ha alertado de que Catalá y Vox “están vendiendo València a trozos”.