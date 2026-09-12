Accidente
Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)
La llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana
EP
Una persona ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída desde un globo aerostático que participaba en una competición en Valladolid, el cual terminó impactando contra el suelo en una zona de cultivo en Simancas y posterior desplome, ya sin ocupantes, al río Pisuerga a la altura del Puente Romano.
Según han informado fuentes del Centro de Emergencias Castilla y León 112, la llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana.
Los cooperantes informaban de que el aerostato había registrado un descenso brusco hasta tocar tierra en un campo de cultivo del término municipal de Simancas, lo que provocó la caída de sus dos ocupantes.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Simancas, la Policía Municipal de Valladolid, la Guardia Civil (COS) y los Bomberos de la Diputación de Valladolid, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias (CCE).
Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado asistencia médica para atender en el lugar a una persona herida, quien presentaba un fuerte dolor en la cadera como consecuencia del impacto.
- Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
- Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana
- Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
- Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: 'Merecemos unas instalaciones dignas y seguras
- Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
- Aemet confirma el cambio radical del tiempo en Castellón: de los 3 grados a los 28 en el mismo municipio
- La regularización colapsa Castellón: colas por una cita para evitar perder los 'papeles'
- El cambio que llegará a los supermercados el 22 de noviembre: pagarás al menos 10 céntimos más por estas botellas, latas y briks