Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio diéselDelitos en CastellónVerano extremoAldea abandonadaRuta esmorzar
instagramlinkedin

Los expertos en fitness coinciden sobre Joan Pradells: "El culturismo es un deporte a corto plazo, de sacar lo máximo posible y saber retirarte antes de sufrir consecuencias graves"

El culturista valenciano de 29 años está a pocos días de su próxima competición en vistas hacia el Mr. Olympia

Raúl Carrasco, preparador, analiza el físico de Joan Pradells

Raúl Carrasco, preparador, analiza el físico de Joan Pradells / Superseriebyamix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Lloveras

Una de las peores caras que le toca vivir a Joan Pradells por ser la figura más visible del mundo del fitness y del culturismo en España es el tema de las críticas. Pese a su enorme progresión desde su debut en el culturismo profesional y su aplaudido debut como 'Open' en 2025, en esta temporada el atleta valenciano está sufriendo para llegar en buenas condiciones a su próxima competición en Austria el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Después de sufrir un aluvión (injusto) de críticas por su aparición en la Velada del Año de Ibai debido a su fatiga en el escenario y su dificultad para articular palabra en algún momento, algo lógico para un atleta de más de 130kgs en pleno agosto en Sevilla, a Pradells le está tocando vivir momentos difíciles en este arranque de temporada. Sin embargo, en 2025 ya se rehizo y sorprendió a todos.

Joan Pradells, culturista, durante la Velada de Ibai

Joan Pradells, culturista, durante la Velada de Ibai / La Velada del Año

Sobre la polémica de la Velada, el culturista Jordi Benlliure sale al paso en redes para defender a Joan ante la ignorancia del público: "Tú ves a un gordo por la calle que pesa 140kgs y en la vida se te ocurriría meterte con él o por redes sociales. En cambio, ves a una persona que es culturista y parece que esté permitido todo. Todo deriva en envidia, porque esa persona que está criticando no es capaz de ser lo suficientemente constante, y de ahí que se sienta acomplejado por su persona. Esa es la realidad", sentencia.

Raúl Carrasco, preparador de culturistas y una de las figuras más respetadas por su papel clave con los atletas a nivel mundial, opinó en el canal de Miguel Navarro sobre la situación de Pradells: "Si la competición es en un mes necesita un milagro. A Joan no lo puedes apretar porque en el paso de la preparación pierde tamaño y no pierde condición", dijo.

Joan Pradells, culturista

Joan Pradells, culturista / @joanpradells

Al respecto de la polémica en la Velada, Carrasco lo tiene claro: "Puedo entender que alguien de fuera del culturismo vea en él un cuerpo no saludable, y que se va a morir poco, aunque no entienden el contexto. El culturismo es un deporte a corto plazo, de sacar lo máximo posible y saber retirarte antes de sufrir consecuencias graves. No tiene mayor relevancia esos comentarios, me da pena que la gente opine y hable sin saber".

Noticias relacionadas

Sergio Dufort, exculturista, va en el mismo camino con un discurso aplaudido por los aficionados del culturismo sobre las críticas a Joan, en concreto sobre su forma de entrenar: "Es un culturista veterano, por su forma de entrenar y su forma de relacionarse. Si tu coges un chaval de hoy, te va a decir que su forma de entrenar no es la adecuada. Para hacer un entrenamiento como el de Joan, necesitas temperamento y carácter. Para hacer un entrenamiento como los de hoy, necesitas una libreta. Yo me quedo con el temperamento", apunta.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
  2. Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana
  3. Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
  4. Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: 'Merecemos unas instalaciones dignas y seguras
  5. Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
  6. Aemet confirma el cambio radical del tiempo en Castellón: de los 3 grados a los 28 en el mismo municipio
  7. La regularización colapsa Castellón: colas por una cita para evitar perder los 'papeles'
  8. El cambio que llegará a los supermercados el 22 de noviembre: pagarás al menos 10 céntimos más por estas botellas, latas y briks

De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs

De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs

La radiografía de los jugadores del Castellón, así jugaron en Girona: ¡Encuesta: vota al mejor!

La radiografía de los jugadores del Castellón, así jugaron en Girona: ¡Encuesta: vota al mejor!

La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un hombre por vender cocaína en Castellón

La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un hombre por vender cocaína en Castellón

Vinaròs propone adjudicar por más de 63.000 euros la nueva iluminación monumental de la plaza de toros

Vinaròs propone adjudicar por más de 63.000 euros la nueva iluminación monumental de la plaza de toros

Villarreal-Betis | Pellegrini, la leyenda 'grogueta' que amenaza la primera victoria de la 'era Iñigo Pérez'

Villarreal-Betis | Pellegrini, la leyenda 'grogueta' que amenaza la primera victoria de la 'era Iñigo Pérez'

El alquiler aprieta en Castellón: exige más nómina y es de 75 a 375 € más caro que la hipoteca

El alquiler aprieta en Castellón: exige más nómina y es de 75 a 375 € más caro que la hipoteca

Vídeo: Así están viviendo los nuevos alumnos los primeros días en la UJI

Susana Alejandro (Saica): "Si no resolvemos la saturación de la red eléctrica, habrá industrias que cerrar"

Susana Alejandro (Saica): "Si no resolvemos la saturación de la red eléctrica, habrá industrias que cerrar"
Tracking Pixel Contents