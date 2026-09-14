Alerta de la Policía Nacional: El peligroso motivo por el que están apareciendo monedas y billetes en los coches

Encontrar una moneda o un billete colocado en el parabrisas del coche puede parecer una simple casualidad. Incluso, en el caso del dinero, puede despertar rápidamente la curiosidad del conductor. Sin embargo, este tipo de objetos también puede utilizarse como señuelo para provocar una distracción de apenas unos segundos y facilitar un robo.

La técnica es sencilla. Mientras el vehículo está estacionado, los delincuentes colocan un objeto en una zona visible del coche con la intención de que el conductor lo detecte al regresar. La reacción que buscan es que la persona salga para retirarlo o comprobar de qué se trata, dejando durante unos instantes las puertas abiertas, las llaves accesibles o sus pertenencias sin vigilancia.

En el caso del billete, la Policía Nacional ha advertido de una modalidad en la que se coloca en el limpiaparabrisas un billete de 50 euros, normalmente falso. Cuando el conductor baja para comprobar su autenticidad, los ladrones aprovechan ese momento para sustraer bolsos, carteras, teléfonos u otros objetos que hayan quedado en el interior.

Un método basado en la distracción

El funcionamiento guarda relación con otras técnicas de distracción, como el conocido “método de la siembra”, sobre el que también ha alertado la Guardia Civil. En este caso, los delincuentes dejan caer cerca de la víctima unas llaves, monedas o dinero y le preguntan si son suyos. Cuando la persona se agacha para recogerlos o abandona momentáneamente el vehículo, otro miembro del grupo aprovecha para actuar por el lado contrario y llevarse sus pertenencias.

Este tipo de robos se produce especialmente en aparcamientos de centros comerciales y cajeros automáticos. La clave está en desviar la atención hacia un objeto aparentemente inocente mientras otro delincuente actúa con rapidez.

La eficacia de la maniobra reside precisamente en que aprovecha una reacción instintiva. Al ver dinero, unas llaves o cualquier elemento inesperado, la víctima puede centrar su atención en averiguar qué ocurre y perder de vista durante unos segundos el interior del coche o sus efectos personales.

Qué hacer si encuentras algo extraño en el parabrisas

La principal recomendación es evitar actuar de manera impulsiva. Antes de bajar del vehículo conviene observar el entorno y comprobar si hay personas próximas que puedan estar pendientes de nuestros movimientos.

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También es aconsejable mantener las puertas cerradas, no dejar las llaves puestas ni el motor encendido y evitar que bolsos, carteras o teléfonos queden a la vista. Si se trata de un billete colocado en el limpiaparabrisas, la recomendación de la Policía Nacional es no detenerse a comprobarlo en ese mismo momento y desplazarse primero hasta una zona segura. De hecho, ante cualquier situación sospechosa, lo prudente es dirigirse hacia un lugar concurrido o con presencia policial y avisar a las fuerzas de seguridad.