Aurelio Rojas, cardiólogo, revela los tres errores más comunes al tomar creatina: "La mayoría de las personas los cometemos"

La creatina se ha convertido en uno de los suplementos más populares entre quienes practican deporte. Sin embargo, sus posibles beneficios van más allá de ganar músculo o mejorar el rendimiento físico y pueden resultar especialmente interesantes en determinadas etapas de la vida.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha repasado algunos de sus principales beneficios y ha explicado también cuáles son los errores más habituales a la hora de tomar creatina, desde consumirla únicamente los días de entrenamiento hasta recurrir a dosis excesivas.

Según explica el especialista, la creatina puede aumentar la fuerza muscular, ayudar a ganar músculo y favorecer una recuperación más rápida después del ejercicio. Además, señala que sus efectos mejoran todavía más cuando se combina con actividad física.

Más allá de ganar músculo

Rojas también destaca otros posibles beneficios. Entre ellos menciona su capacidad para ayudar a reducir la pérdida muscular asociada al envejecimiento, mejorar la memoria, fortalecer los huesos y favorecer la composición corporal.

El cardiólogo apunta además a posibles efectos sobre el azúcar, el colesterol, la inflamación, el descanso o la depresión. Asimismo, rechaza algunas de las creencias extendidas alrededor de este suplemento, como que sea perjudicial para las mujeres, provoque caída del cabello o dañe los riñones.

Pero ¿qué creatina hay que elegir? Para Rojas, la respuesta es clara. "¿Cuál es entonces la mejor creatina que puedes tomar según la ciencia?", plantea antes de responder: hay que fijarse en que sea creatina monohidrato, que además destaca por ser una de las opciones más accesibles.

Entre 3 y 5 gramos todos los días

La cantidad recomendada que señala el especialista es de entre 3 y 5 gramos al día. El momento concreto en el que se consume no sería lo más importante, pero sí la constancia.

Precisamente, uno de los tres errores sobre los que alerta es tomarla únicamente los días en los que se hace ejercicio. La creatina incrementa las reservas de fosfocreatina de las células, especialmente en músculos y cerebro, por lo que es necesario mantener esos depósitos. La recomendación es, por tanto, consumirla también durante los días de descanso.

El segundo fallo es no beber suficiente agua. Rojas explica que la creatina atrae agua hacia el interior de las células y advierte de que una hidratación insuficiente puede aumentar el riesgo de calambres, mareos, molestias digestivas o problemas en los riñones.

Como referencia, propone multiplicar el peso corporal por 40 para obtener los mililitros de agua diarios. En una persona de 70 kilos, por ejemplo, el resultado serían 2.800 mililitros al día.

Tomar más no significa obtener mejores resultados

El tercer error consiste en recurrir a dosis excesivas pensando que así aumentarán sus efectos. Rojas recuerda que el músculo tiene un límite de saturación y que aquello que el organismo no utiliza termina eliminándose a través de la orina.

Por ello, tomar más cantidad no supone necesariamente un mayor rendimiento y puede significar simplemente gastar más dinero y aumentar el riesgo de molestias estomacales. Su referencia vuelve a ser entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidrato, preferiblemente junto con una comida.

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El cardiólogo destaca especialmente su posible interés para mayores de 50 años, mujeres en la menopausia y personas que siguen programas de rehabilitación o recuperación o padecen enfermedades crónicas. En estos últimos casos, recuerda que siempre es recomendable consultarlo con un profesional.