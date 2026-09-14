El aviso urgente para los nacidos en 1956 y 1961: lo que cambia en la DGT al renovar el carnet

Los conductores nacidos entre 1956 y 1961 están en el foco este 2026 por su edad, pero conviene despejar una confusión que se ha extendido en los últimos meses: la DGT no ha aprobado una prohibición para que este grupo siga conduciendo ni existe una edad máxima legal para ponerse al volante en España.

Lo que cambia al cumplir determinados años es la vigencia del permiso y, en el caso de los mayores de 70, el coste administrativo de la renovación. Son reglas que ya se venían aplicando y que este año afectan especialmente a quienes nacieron en 1961 y 1956.

¿Cómo pedir cita previa en la DGT de Castellón?

Los primeros cumplen 65 años en 2026. A partir de esa edad, los permisos más habituales —AM, A1, A2, A y B, además de las licencias de conducción— tienen una vigencia máxima de cinco años, frente a los diez años establecidos con carácter general hasta los 65. En los permisos profesionales de camión y autobús, el periodo es de tres años.

Por su parte, los nacidos en 1956 alcanzan los 70 años. A partir de esa edad, si les corresponde renovar el permiso, están exentos de abonar la tasa de la DGT, de 24,58 euros. La gratuidad, sin embargo, no alcanza al reconocimiento médico obligatorio, cuyo coste debe seguir abonando el conductor.

No hay una edad máxima para conducir

La edad, por sí sola, no impide renovar el carnet. Una persona de 75, 80 o incluso más años puede seguir conduciendo legalmente siempre que supere el reconocimiento psicofísico exigido.

Ese examen valora las capacidades necesarias para conducir con seguridad. Si durante la revisión se detecta una enfermedad o una deficiencia que no impide conducir, pero que puede afectar a determinadas capacidades o agravarse con el tiempo, el periodo de vigencia puede reducirse.

También pueden establecerse condiciones específicas, como la obligación de utilizar gafas o audífonos, limitaciones para conducir de noche o restricciones sobre determinados trayectos o radios de desplazamiento. La clave no es el diagnóstico por sí mismo, sino cómo afecta a la capacidad real para conducir.

Noticias relacionadas

La renovación puede iniciarse hasta tres meses antes de la fecha de caducidad sin perder días de vigencia. La vía más sencilla es acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se realiza la prueba de aptitud psicofísica y se tramita la renovación. Si el permiso ya ha caducado, todavía puede renovarse sin necesidad de volver a examinarse, pero no se puede conducir legalmente hasta disponer de un permiso válido.