Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a apostar por los planes al aire libre con una oferta pensada para quienes preparan sus próximas escapadas. Se trata del set de muebles de camping CRIVIT de cinco piezas, un conjunto plegable que incluye una mesa y cuatro taburetes y que está diseñado para ocupar el mínimo espacio durante el transporte.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este set es su diseño compacto, ya que los cuatro taburetes pueden guardarse dentro de la propia mesa y quedar asegurados mediante hebillas, facilitando tanto el transporte como el almacenamiento en el coche o la autocaravana.
La mesa también destaca por su altura regulable en tres posiciones: 55, 60 y 70 centímetros, lo que permite adaptarla a diferentes situaciones, desde un pícnic hasta una comida al aire libre.
Además, cuenta con un sistema plegable que permite montar y desmontar el conjunto rápidamente. Sus asas de transporte y su reducido tamaño una vez plegado facilitan tranportarlo de un lugar a otro, mientras que los bordes redondeados de la mesa aportan un refuerzo de seguridad.
Pese a su diseño ligero, el conjunto ofrece gran resistencia. El set completo pesa aproximadamente 8,2 kilos, cada taburete soporta hasta 110 kilos y la mesa puede aguantar una carga de hasta 50 kilos.
Alta demanda
Su diseño plegable, su capacidad para cuatro personas y un precio de 42,99 euros hacen prever que este set de muebles de camping formará largas colas de consumidores ansiosos por conseguir uno antes de que se agote.
Fuente: La Nueva España
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