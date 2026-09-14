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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubo de basura estrecho por solo 5,99 euros: apto para bolsas de hasta 50 litros

Su formato compacto está pensado para aprovechar mejor el espacio en cocinas pequeñas

Imagen de la fachada de un supermercado de la multinacional alemana.

Imagen de la fachada de un supermercado de la multinacional alemana. / Agencias

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Francis Aznar

Si tienes una cocina pequeña y buscas aprovechar al máximo cada rincón, Lidl tiene entre sus novedades un cubo de basura estrecho que destaca tanto por sus dimensiones como por su precio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo por solo 5,99 euros.

Se trata de una papelera de formato estrecho, pensada para ocupar poco espacio y facilitar su colocación en zonas reducidas de la cocina. Según la información facilitada por Lidl, tiene unas medidas aproximadas de 31,5 x 52 centímetros.

Uno de sus principales atractivos es que, pese a su formato compacto, es apto para bolsas de basura convencionales de 50 litros. La capacidad del recipiente es de aproximadamente 25 litros.

Una solución para cocinas con poco espacio

Su diseño vertical permite aprovechar mejor aquellos espacios de la cocina en los que resulta complicado colocar un cubo de basura convencional. Puede convertirse así en una alternativa para quienes quieren mantener los residuos recogidos sin dedicar demasiado espacio a este elemento.

Imagen del cubo de basura en oferta.

Imagen del cubo de basura en oferta. / Lidl

El modelo está fabricado en plástico y dispone además de un sistema de apertura mediante pulsador Touch-Top, que permite acceder al interior con un ligero toque.

Este mecanismo puede resultar especialmente práctico durante las tareas habituales de la cocina, mientras que su formato estrecho facilita integrarlo en espacios reducidos.

Precio

Pero uno de los principales reclamos de este cubo de basura de Lidl es su precio. El modelo cuesta 5,99 euros, IVA incluido, y la compañía señala que está disponible desde el 14 de septiembre únicamente en tienda.

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Una opción económica para quienes buscan un cubo de dimensiones contenidas, con 25 litros de capacidad, compatible con bolsas convencionales de hasta 50 litros y pensado especialmente para aprovechar mejor el espacio disponible en la cocina.

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