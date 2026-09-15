Aurelio Rojas, cardiólogo, revela cómo tomar correctamente el omega-3: "Estos tres errores hacen que pierda efectividad"

El omega-3 se ha convertido en uno de los suplementos más habituales entre quienes buscan cuidar su salud cardiovascular o complementar su alimentación. Sin embargo, tomarlo no garantiza por sí solo obtener todos sus posibles beneficios. El cardiólogo Aurelio Rojas advierte de que existen varios errores frecuentes que pueden reducir su efectividad e incluso favorecer la aparición de efectos adversos.

El especialista destaca numerosos posibles efectos del omega-3. Según explica, puede ayudar a reducir los triglicéridos hasta un 30%, presenta propiedades antiinflamatorias y puede resultar beneficioso para la memoria, la tensión arterial, la vista o las articulaciones. También señala su interés durante el embarazo, la lactancia o la menopausia.

Rojas apunta además que la mayoría de las personas no alcanzan unos niveles óptimos de omega-3 únicamente a través de su alimentación. Ahora bien, en el caso de recurrir a un suplemento, "no basta con fijarse en que el envase incluya aceite de pescado".

La cantidad de EPA y DHA, la clave

Uno de los principales errores, según el cardiólogo, consiste precisamente en no comprobar la cantidad real de EPA y DHA del producto. Son, explica, los compuestos bioactivos a los que se atribuyen buena parte de sus beneficios.

"Algunas cápsulas de mala calidad tienen mucha concentración de aceite de pescado, pero poca concentración de estos compuestos clave", advierte.

Como referencia, Rojas recomienda fijarse en que la dosis diaria aporte al menos 1.000 miligramos de EPA y DHA combinados. Para quienes buscan un mayor efecto antiinflamatorio o presentan triglicéridos elevados, señala que la cantidad puede alcanzar incluso los 2.000 miligramos diarios.

El cardiólogo diferencia además entre ambos componentes: el EPA tendría especial interés a nivel vascular, mientras que el DHA estaría más relacionado con el cerebro. Para efectos antiinflamatorios y cardiovasculares, apunta a una proporción con aproximadamente el doble de EPA que de DHA.

Tomarlo en ayunas, otro de los errores

El segundo aspecto al que presta atención Rojas es el momento en el que se consume. Al tratarse de una grasa, sostiene que tomar el omega-3 en ayunas o con el estómago vacío puede dificultar su absorción.

Por ello recomienda consumirlo junto con una comida y acompañarlo de alimentos con grasas saludables, como aceite de oliva, aguacate o nueces.

El tercer error tiene que ver con la calidad y conservación. Rojas explica que los aceites de pescado pueden oxidarse y volverse rancios, perdiendo sus propiedades y generando radicales libres. Un olor intenso a pescado o la aparición de eructos desagradables pueden ser, según señala, algunas pistas.

Para reducir este riesgo recomienda elegir productos con sellos de pureza como IFOS o GOED, que garanticen su calidad y ausencia de metales pesados, además de conservar las cápsulas en la nevera para dificultar su oxidación.

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Así, para Rojas, tan importante como decidir tomar omega-3 es prestar atención a qué suplemento se elige, cuánto EPA y DHA contiene, cómo se conserva y de qué manera se incorpora a la rutina diaria.