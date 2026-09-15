Prensa
Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
Sucede en el cargo a Begoña Galache, que ha sumado 37 años de servicio a la empresa, desde 2023 al frente del periódico
Redacción
Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, ha nombrado director del periódico a Luis Garrido Herrero, quien hasta la fecha ejercía como subdirector, con el objetivo de culminar la transformación digital, abordar nuevos contenidos y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Begoña Galache Fonseca, quien ha culminado 37 años de servicio, los tres últimos como máxima responsable del diario. El relevo llega en un momento de profunda transformación del sector de la prensa que obliga a maximizar la apuesta por un periodismo local, comprometido y reconocible, aunque sin perder de vista su sentido global.
El nombramiento ha sido anunciado a la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA por Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, en un acto en el que también ha estado presente la directora general de Prensa Ibérica para Castilla y León, Ángeles Rivero, y la directora saliente, Begoña Galache.
Luis Garrido, nacido en Zamora en 1989, es graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y posee un posgrado en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde hizo sus prácticas antes de terminar la carrera. En el año 2012 se incorporó a la plantilla como corresponsal en Toro. De ahí pasó a la sección de Zamora, donde ha desempeñado su trabajo en las áreas de Educación y Política Municipal. En el año 2023 asumió el cargo de redactor jefe bajo la dirección de Begoña Galache, y posteriormente accedió a la subdirección del diario. Todo este recorrido le ha permitido adquirir una visión de conjunto tanto de la estructura interna del periódico como de la realidad global de la provincia. Un bagaje que le acompañará en el próximo cometido al frente de la centenaria cabecera.
Prensa Ibérica, grupo bajo la dirección de Javier Moll, cuenta en la actualidad con 27 cabeceras de periódicos impresos y digitales, además de revistas, plataformas audiovisuales y una red de más de un centenar de crónicas hiperlocales repartidas por toda España. El grupo alcanza 2,1 millones de lectores de prensa y revistas, distribuye 171.000 ejemplares, registra 23,2 millones de usuarios únicos al mes y suma 449 millones de páginas vistas mensuales.
Fuente: La Opinión de Zamora
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