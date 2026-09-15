Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir esta conocida sartén con más de un 60% de descuento: Solo 17,99 euros

Lidl vuelve a apostar por los productos para el hogar con una oferta que destaca especialmente por su importante rebaja. En concreto la compañía de supermercados alemana ha rebajado una sartén de 28 centímetros que ha pasado de 49,99 euros a costar solo 17,99. La rebaja es de 32 euros, lo que supone un descuento de aproximadamente el 64% respecto a su precio recomendado. El producto está disponible en tienda desde el 14 de septiembre.

Uno de los principales atractivos de esta sartén de la marca conocida marca Tefal es su revestimiento antiadherente de titanio, pensado para facilitar la preparación de los alimentos y su uso habitual en la cocina. Además, incorpora la tecnología THERMO-SIGNAL, que indica cuándo la sartén ha alcanzado la temperatura ideal para cocinar.

Otro de sus puntos destacados es su versatilidad, ya que es apta para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. El modelo tiene unas medidas de 28 centímetros, un tamaño pensado para numerosas elaboraciones del día a día.

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Precio

Pero el gran reclamo de esta sartén de Lidl es su precio, pues actualmente puede conseguirse por solo 17,99 euros, IVA incluido.