Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: "La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural"

En el país campeón en consumo de ansiolíticos y medicamentos para conciliar el sueño, el psicólogo y divulgador de salud mental Rafael Santandreu recuerda que el 80% de los casos de insomnio tienen motivaciones psicológicas y, por tanto, habría que tratarlos desde la psicología, no desde la farmacología ni con recursos de "higiene del sueño" tan popularizados últimamente. Lo explica en su último libro: ‘Dormir cuando no puedes dormir’ (Grijalbo). EL PERIÓDICO ha hablado con él.

El insomnio se ha convertido en una de las plagas de nuestro tiempo. Usted mismo da el dato en su libro: 25 millones de españoles duermen mal. ¿Por qué tropezamos con algo que es tan natural y humano?

- Hay muchos tipos de insomnio. Algunos están relacionados con problemas físicos del paciente, pero es el menor número de casos. La inmensa mayoría, más del 80%, tienen motivaciones mentales, es decir, psicológicas, y por tanto se pueden resolver por uno mismo trabajando desde la mente, sin necesidad de acudir a fármacos ni otras técnicas más complicadas.

¿Dormimos mal porque lo gestionamos mal?

Así es. Hay tres tipos de insomnio psicológico. El más fastidioso es el provocado por el propio miedo a no dormir. ¿Quién no ha tenido noches con dificultad para conciliar el sueño y el propio agobio por no poder dormir ha acabado causándole más insomnio? Otro grupo lo forman los que desaprendieron a dormir bien y se acostumbraron a tener un sueño ligero que no les permite descansar. Por último, están los que no pueden dormir porque se llevan los problemas del día a la cama, que son los casos de insomnio más frecuentes. Pues bien, todos se pueden tratar con técnicas fáciles y eficaces.

¿Cómo?

Para el insomnio por miedo a no dormir, el tratamiento consiste, curiosamente, en hacer el esfuerzo de no dormir a propósito. Te metes en la cama como si fueras a dormir, pero en vez de apagar la luz y abrazarte a la almohada, te pones a hacer alguna tarea que te guste y atrape tu atención. Leer, ver una serie, oír un podcast… Se trata de que te reconcilies con ese momento del día, que lo disfrutes. Sobre todo, debes olvidarte de la hora que es y de si mañana vas a estar más o menos cansado. Prohibido mirar el reloj. Si lo haces bien, te relajarás y acabarás durmiéndote. Si te emparanoias, estás perdido.

¿Se trata de quitarle importancia al insomnio?

Sí. Para vencer a un miedo, el mejor método que existe es enfrentarte a él. Hoy por hoy, el mayor aliado del insomnio es, precisamente, el miedo a no dormir. Si te expones a ese pánico, te darás cuenta de que está solo en tu mente y a continuación desaparecerá. Ayuda bastante desterrar algunos mitos falsos, como que vas a estar destrozado al día siguiente de una mala noche. Haz la prueba, quédate una noche entera sin dormir y verás cómo por la mañana puedes funcionar sin problemas. Si haces esto, en dos días volverás a dormir bien porque habrás vencido el miedo a no dormir.

¿Se puede desaprender y volver a aprender a dormir bien?

Sí, a mucha gente le ocurre. Por algún motivo, como haber tenido un bebé o haber pasado una racha complicada, hay quien se acostumbra a tener un sueño muy ligero, del que se despierta con frecuencia, y al final se queda con esa pauta. En realidad, lo que le pasa es que se le ha desprogramado el sueño profundo y tiene que volver a programarlo. Puedes lograrlo con una técnica muy sencilla: acuéstate bastante tarde de lo habitual durante un tiempo. Por ejemplo, a las dos de la madrugada. Al principio dormirás menos horas, pero serán más profundas. Luego, ve adelantando poco a poco la hora de acostarte. Así, sin darte cuenta, adiestrarás tu cerebro para que aprenda a conciliar el sueño profundo. En dos semanas puedes conseguirlo.

Rafael Santandreu, psicólogo. / José Luis Roca

Suena fácil.

Sin embargo, el error habitual es hacer justo lo contrario. Quienes tienden a dormir mal porque padecen de sueño ligero, a menudo adelantan la hora de acostarse pensando que así se dormirán antes y descansarán mejor. De esta forma solo consiguen reforzar ese hábito de sueño de mala calidad. De todos modos, la costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural. De hecho, hasta la Edad Media lo habitual era el sueño bifásico: la gente dormía cuatro horas, se levantaba y hacía alguna actividad, y luego dormía otras cuatro horas antes de comenzar la siguiente jornada.

¿Qué pasa cuando nos llevamos los problemas del día a la cama y empiezan a dar vueltas en la cabeza?

Ese es el tercer tipo de insomnio, el más habitual y el que requiere más tiempo para corregirlo, porque no va de apartar los problemas antes de irnos a la cama, sino de aprender a relativizarlos, también durante el día. Debemos tener algo presente: en realidad, lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo nos contamos lo que nos pasa. Continuamente nos sentimos angustiados por asuntos que, si lo pensamos fríamente, no afectan tanto como creíamos a nuestra verdadera felicidad. Esto va de cambiar tu diálogo interno, tu filosofía de vida y tus valores para aprender a dejar de preocuparte por cosas que realmente no son tan importante como te crees. Y esto, aunque suena muy ambicioso, se puede lograr. Con técnicas, con terapia. Aprender a dominar las preocupaciones y que ellas no te dominen es la lección más importante que puede adquirir una persona en su vida.

¿Qué opinión le merecen las técnicas de 'higiene del sueño' que a veces se recomiendan, como acostarse siempre a una misma hora, apagar las pantallas varias horas antes, cenar determinados alimentos y otros no, o poner cierta iluminación o aromas en el dormitorio?

Pueden tener el efecto contrario al buscado y acabar obsesionándonos con el sueño. Insisto: hay que desdramatizar el insomnio, restarle importancia, quitarle hierro al temor a no conciliar el sueño. Solo así volveremos a reconciliarnos con él.

A menudo, los problemas de sueño se tratan de solventar con medicación. ¿Qué le parece?

Que esa no es la solución, sino solo un parche. Si tenemos en cuenta que el 80% de los problemas de insomnio que padece la gente son por motivos psicológicos, entenderemos que las pastillas pueden ayudar puntualmente en algún momento agudo, pero no arreglan el problema, que es mental y se soluciona reeducando a nuestro cerebro. Es posible, está en nuestra mano lograrlo.