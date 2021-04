La Policía Nacional ha investigado por estafa a cuatro personas vinculadas a negocios de cerrajería de urgencias de Alicante por realizar clics fraudulentos en los anuncios de una empresa de la competencia para perjudicar su publicidad en Google. Mediante estos clics masivos ocasionaban un grave perjuicio a la empresa anunciante, una media de 20 euros por cada uno, y agotaban en poco tiempo el presupuesto diario que pagaba la empresa a Google, además de conseguir que el anuncio dejara de salir en la lista de búsqueda cuando alguien se interesaba por un cerrajero de urgencias 24 horas.

Esta guerra de clics entre empresas de cerrajería estaba siendo investigada desde la denuncia presentada en agosto de 2019 en un juzgado de Alicante por una empresa de cerrajería que había sido víctima de una estafa mediante cientos de clics fraudulentos.

Esta empresa de Alicante, que en los últimos tres años tuvo un gasto publicitario de más de 100.000 euros, se publicitaba como cerrajeros de urgencia y detectó que los anuncios que había pagado en Google recibían cientos de clics desde diferentes provincias y todo ello estaba promovido en diferentes foros donde animaban a perjudicar a dicho negocio.

La guerra de los clics fraudulentos, contra la que Google Ads ha desplegado herramientas para combatirla, es muy agresiva y los negocios de cerrajería son una de las actividades más afectadas por este tipo de fraude.

Según la denuncia investigada por la Policía, cada uno de los clics supone un coste medio de 20 euros para la empresa. El anunciante dispone de un presupuesto diario y una vez se agota el anuncio deja de figurar en como destacado y no aparece en las búsquedas de las personas que recurren a Google cuando necesitan un cerrajero de urgencia.

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica averiguaron las direcciones IP desde donde se generaron clics fraudulentos en un corto periodo de tiempo y concluyeron que dichas personas no estaban interesadas en buscar un cerrajero, sino perjudicar a una empresa de la competencia consumiendo el presupuesto pagado por el anunciante y evitar que la empresa saliera entre las listas de búsqueda de los ciudadanos interesados en contratar a un cerrajero

En el caso de la empresa de cerrajería que presentó la denuncia en Alicante, la Policía localizó a tres hombres y una mujer que realizaron muchos clics tras realizar búsquedas.

Estas personas estaban vinculadas a otros negocios de cerrajería y los investigadores determinaron que su intención era ocasionar un perjuicio económico a una empresa de la competencia, la que presentó la denuncia

Los cuatro implicados comparecieron en la Comisaría Provincial de Alicante y prestaron declaración en calidad de investigados no detenidos por un presunto delito de estafa.

La Policía Nacional ha explicado que los clics fraudulentos se realizan en anuncios publicados en redes publicitarias que no responden a una búsqueda de un usuario real y no hay un interés en el contenido del anuncio, sino que "son realizados por robots o personas individuales, generalmente particulares o empresas de la competencia, con la intención de perjudicar económicamente al anunciante". La gran dificultad para detectar estos clics fraudulentos es que siguen patrones de comportamiento exactamente iguales que los de los propios clientes por lo que diferenciarlos se hace muy complicado.

Algunas plataformas publicitarias disponen de herramientas para detectar estos clics sospechosos y suprimirlos como no válidos, no teniéndolos en cuenta y no cobrando por ellos, aunque no siempre son detectados y el control total del fraude es imposible, afirma la Policía.