El funeral del futbolista Sebastián Gómez Garrido --Sebas-- en la iglesia Arciprestal de su Vila-real natal reunió hace ahora 20 años a más de 3.000 personas, rotas de dolor por el homicidio del joven deportista, de 26 años. Sebas, que en ese momento era jugador del Getafe, había pasado también por las filas del Villarreal y del CD Castellón.

El verano del año 2001 vino a la provincia a pasar unos días de descanso y, como tantos otros jóvenes de la época, salió de fiesta por la entonces concurrida zona de la playa del Gurugú del Grau, donde se ubicaban los pubs de moda. Nada podía hacer presagiar el trágico final que le esperaba al deportista la madrugada del 26 de agosto del 2001.

Tal y como declaró probado la Audiencia Provincial de Castellón, el futbolista estaba tumbado en la arena junto a una chica cuando un hombre se colocó cerca de ellos con intención de orinar. La víctima le increpó al pensar que se trataba de un mirón. Sebas persiguió y alcanzó al hombre, que resultó ser un policía nacional de Madrid --destinado en la comisaría de La Latina y quien estaba de vacaciones en Benicàssim junto a su mujer y sus hijos--, le propinó un puñetazo en la cabeza y lo tiró al suelo. Posteriormente, se entabló un forcejeo entre ambos.

El policía, sin que nadie pudiera esperarlo, sacó una pistola y le propinó al joven tres disparos en el abdomen y el tórax.Uno de ellos le perforó la vena aorta al deportista de Vila-real, provocándole una hemorragia que le ocasionó la muerte.

El agente se entregó

El policía nacional lanzó la pistola al mar y se marchó del lugar para, posteriormente, entregarse en la comisaría. Antes de hacerlo se cambió la ropa que llevaba ensangrentada para, según él mismo declaró en el juicio, «ir aseado». La triste noticia de la muerte del joven futbolista corrió como la pólvora por la provincia y conmocionó a amigos, familiares, jugadores de fútbol y aficionados al deporte rey.

Dos años después del crimen, la Audiencia Provincial acogió el mediático juicio que acabó con una condena de cuatro años para el policía por un delito de homicidio con las circunstancias eximente incompleta de legítima defensa y atenuante de confesión. La sentencia estableció que existió una agresión «ilegítima» por parte de la víctima, «de forma insospechada y sin que mediara provocación alguna del acusado». También recogió que si bien el agente «se excedió en su defensa hasta el punto de causar la muerte de Sebastián, debe apreciarse la atenuante de confesión y a la falta de antecedentes del acusado, que mostró su pesar por el hecho cometido» y, por todo ello, redujo la pena en dos grados. La sentencia, confirmada por el TSJCV, no convenció al entorno del futbolista.

Justificó su reacción y acusó al deportista de «violento»

El policía nacional fuera de servicio condenado por la muerte de Sebas se enfrentó a un jurado popular en la Audiencia Provincial de Castellón en mayo del año 2003. Ante la presencia de los medios, el acusado intentó ocultar su rostro tras un periódico a la entrada y salida de los juzgados.

«Nunca me he visto tan cerca de la muerte como esa noche», declaró el autor de la muerte del futbolista, que dijo haber cogido su arma por miedo a que lo atracaran en la zona. «Yo soy un policía y --añadió-- la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad dice que soy una autoridad para poder intervenir las 24 horas del día y si un policía no lleva su arma está vendible», relató el policía, que acusó al futbolista de haberle insultado y golpeado en la sien. «Este chico estaba fuera de sí, estaba loco e iba a matarme», aseguró el agente, que sacó la pistola y efectuó tres disparos en el tórax y el abdomen.