La Audiencia Provincial de Castellón juzga este martes a un hombre, acusado de mantener relaciones sexuales con una niña de 13 años en Peñíscola en el 2018. La Fiscalía pide para él una pena de diez años de prisión por abuso sexual, puesto que tener sexo con un menor por debajo de los 16 años constituye un delito, incluso aunque existiera consentimiento.

La vista ha comenzado con la declaración del procesado, quien ha negado que supiera la edad de la víctima. “Creía que tenía 20 o 21 años”, ha manifestado el adulto, quien ha mantenido que fue en todo momento la menor la que llevó la iniciativa del encuentro íntimo. “La conocí ese mismo día porque iba con unos chicos que conocía. Fuimos a casa de ella, jugamos a fútbol y luego me pidió por favor que tuviera sexo con ella”, ha afirmado el hombre, quien ha reconocido que hubo tocamientos y frotamientos, pero ha negado la penetración. Según el varón, sólo estuvieron en la habitación “dos o tres minutos”.

La niña, sin embargo, ha negado que quisiera tener relaciones con ninguno de los chicos presentes ese día. “El más mayor me llevó a una habitación y cerró la puerta. Se bajó los pantalones y me tocó”, ha sostenido la menor, quien no ha podido precisar si hubo relaciones completas. La víctima ha fijado entre cinco y diez minutos el tiempo que permaneció en el dormitorio con el adulto. La niña ha insistido en que el adulto se vistió y se marchó cuando el resto de los presentes en la casa empezó a llamar a la puerta.

Uno de los adolescentes que estaban presentes en la casa ha declarado que sabía que la chica era “más pequeña”, aunque no conocía exactamente su edad. “Se metieron juntos en la habitación, creo recordar que iban de la mano, y estuvieron dentro unos 15 minutos, hasta que yo llamé a la puerta”, ha afirmado.

El juicio se prolongará durante toda la mañana de este martes en la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana con la declaración de más testigos y peritos.