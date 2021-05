Los vecinos de la Avenida Suroeste de la Vall d'Uixó se vieron sobresaltados la pasada noche del viernes por una fuerte pelea. Esta discusión entre jóvenes está siendo investigada por las autoridades locales no solo por la violencia empleada entre los protagonistas, sino por las armas que emplearon en ella, pues uno de los agresores portaba un táser, que no dudó en utilizar. Estamos hablando por tanto de un arma cuyo uso está terminantemente prohibido entre la población. Para los no entendidos se trata de pistolas capaces de provocar descargas de 50.000 voltios y su uso está restringido al ámbito militar y policial en España.

Destacar que Amnistía Internacional se opone oficialmente al uso del táser después de haber analizado las muertes tras el uso policial de esta arma en Estados Unidos, país en el que la implantación de este arma está más extendida. Revisando el vídeo, eso sí, todo apunta a que este agresor de la Vall d'Uixó tiene un táser de baja potencia, pues afortunadamente apenas infringe daño en el agredido.

Los hechos sucedieron durante la noche del pasado viernes y se prolongó durante varios tensos minutos en los que varios jóvenes todavía sin identificar por parte de las autoridades comenzaron a increparse en una discusión que subió a mayores, empleando incluso el uso de un táser o armas blancas. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que probablemente uno de los agresores llevara un machete. En el vídeo se escucha el ruido del táser, así como varios cristales rompiéndose durante la pelea.

A continuación pueden ver el vídeo íntegro de la pelea: