Buenas noticias relacionadas con el accidente marítimo ocurrido en PortCastelló hace ahora ocho días. Uno de los estibadores que resultaron heridos en el vuelco del buque Nazmiye Ana ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Castellón y se recupera ya en planta de sus lesiones, entre las que se encuentra una fractura facial.

Relacionadas Barajan voltear el buque accidentado para dar con el estibador aún desaparecido en Castelló

Se trata de Pedro Castro, de 46 años y vecino de Castelló. Un hombre que hace un año tuvo una importante intervención en un caso de violencia machista. Como ya publicara este periódico, el trabajador de la estiba inmovilizó a un presunto agresor a las puertas del CEIP Estepar de la capital cuando este se dirigió hacia el centro escolar con un cuchillo en la mano. Lo hizo junto a otros dos padres (uno de ellos, un guardia civil fuera de servicio del equipo EMUME).

El incidente

Como relató entonces este diario, no dudaron en tirarse sobre el atacante, echarlo al suelo, mientras este se resistía con violencia, y lo inmovilizaron para que no escapara. Pedro Castro fue uno de esos padres convertidos en héroes. «Cuando vi al hombre con un cuchillo en la mano, pensé que era un psicópata o un terrorista que iba a empezar a apuñalar a la gente. No caí, de primeras, en que fuera un caso de violencia machista», explicó en aquel entonces en conversaciones a Mediterráneo.

«Yo estaba esperando a que mi hija mayor saliera de clase y tenía a la pequeña en el carrito. No lo pensé y me fui directo hacia él. Forcejeamos y nos revolcamos por el suelo, mientras la gente chillaba por el nerviosismo», relató entonces el testigo, quien había practicado en el pasado artes marciales, una disciplina que le ayudó a poder parar al atacante.

Te puede interesar: Sucesos Aseguran que el buque volcado era antiguo y acusaba fallos de seguridad

Sigue la búsqueda

Por otra parte, ayer se cumplió el séptimo día de búsqueda infructuosa para encontrar al estibador que todavía continúa desaparecido tras el accidente marítimo en PortCastelló. La víctima, de 36 años, podría estar atrapada entre los contenedores que cargaba el barco cuando se produjo el desequilibrio y venció. Buzos, helicópteros, un sonar lateral y otros dos robots subacuáticos han participado en las últimas jornadas en la búsqueda.