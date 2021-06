‘Mediterráneo’ ha recibido las quejas de varios residentes de la Calle Carcagente de Castelló que nos han hecho llegar imágenes y denuncias por la situación que llevan sufriendo los últimos meses. Según afirman los vecinos, “esta calle antes era muy tranquila, familiar, pero ahora hay veces que da miedo hasta salir a tirar la basura”.

Los denunciantes señalan a los clientes que acuden a los pubs de la zona, pues afirman que “son continuas las peleas cuando salen después de beber y tomar lo que tengan que beber y tomar dentro de los locales”. Afirma un residente que este pasado sábado “un chaval de unos 17 ó 18 años acabó con heridas en la cara por la paliza que le dieron, pero es que hace dos viernes también vinieron varios coches de policía por otras dos peleas; una por la tarde y otra por la noche”.

Lamentan estos castellonenses que “después de toda la vida en esta calle nunca se había vivido un clima de inseguridad como el actual”, y esperan que se tomen cartas en el asunto: “Si no ponen más vigilancia o control esto será la nueva calle Lagasca, el centro de la fiesta y el botellón de la ciudad”. Entienden los vecinos que “la culpa no es de los trabajadores de los pubs, sino de los clientes que no respetan nada”, pero están hartos de la situación actual: “Por el coronavirus ahora la gente bebe antes y a las dos de la tarde ya se ve gente borracha buscando jaleo”.

