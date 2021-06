El caso del estrangulamiento de Johana Andrea Aguilar, la vecina de Burriana de 41 años hallada muerta en el paraje del Clot de Burriana, continúa sin esclarecerse cuando se cumplen --mañana, concretamente-- dos meses desde que su cuerpo sin vida apareciera. Aunque en los primeros días de la investigación el examen del cadáver dio mucha información a la Policía Judicial que podía hacer pensar en una temprana resolución del caso, por el momento los integrantes del equipo de Homicidios de la Guardia Civil continúan sin descanso en la búsqueda del autor del último crimen sin resolver de la provincia de Castellón.

Esta semana, el hallazgo del cuerpo sin vida de Wafaa Sebbah (la joven de 19 años de Carcaixent que desapareció el 17 de noviembre de 2019) y la detención de su asesino confeso tras un año y medio de intensas investigaciones ha reavivado más si cabe otros casos sin esclarecer todavía.

Como publicara Levante-EMV, David S. O., alias El Tuvi, el hombre acusado ya formalmente del asesinato de Wafaa, está siendo investigado, además, por el homicidio de otra mujer: Isabell Raducanu, estrangulada y acuchillada cuando estaba embarazada de seis meses en su piso de Xàtiva. Ese crimen, por el que actualmente está acusado el que era su pareja sentimental, Juan Vicente A. N., se produjo el 11 de junio de 2019, cinco meses antes del de Wafaa.

El caso de Burriana

Volviendo al caso todavía sin resolver de la vecina de Burriana, cabe recordar que la posición del cadáver hacía pensar que el autor había querido fingir una muerte no violenta en el Clot. El cuerpo no estaba ni mucho menos escondido, pues yacía junto a un árbol, sobre un pequeño paso de una acequia en el camí Vell de la Mar. Todo parece indicar que alguien lo colocó allí, a vistas, para simular una muerte no criminal.

Según los forenses, la asfixia se produjo frontalmente, aunque la mujer no tenía ninguna señal de lucha, y llevaba muerta varias horas cuando se descubrió su cuerpo. Llevaba un pantalón de chándal, unas zapatillas deportivas, un suéter y un chubasquero de plástico rojo, con la capucha aún colocada, lo que ocultaba los leggins con los que fue estrangulada.

Según el testimonio ofrecido por su pareja a los investigadores, la fallecida había salido la noche anterior de casa, sobre las 21.00 horas y ya no regresó.

Los análisis realizados al cuerpo de Johana desvelaron también la presencia de cocaína y de otras sustancias químicas, posiblemente de origen farmacológico.

El descubrimiento del cadáver creó alarma social en la localidad de la Plana Baixa y la Policía Local decidió reforzar las vigilancias en el Clot, frecuentada por caminantes y ciclistas.