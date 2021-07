Bomberos del Ayuntamiento de Castelló han intervenido en la tarde de este jueves, alrededor de las 16.50 horas, en un pequeño incendio declarado en el supermercado Aldi de la avenida Casalduch.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones del cuerpo para sofocar un fuego originado a consecuencia de un fallo eléctrico mientras se realizada una instalación en el sistema de placas fotovoltaicas de la instalación comercial.

No obstante, según han precisado fuentes del cuerpo de emergencias, la afección ha sido escasa y se ha resuelto con rapidez gracias al corto tiempo de respuesta de la intervención y el uso de los extintores existentes. De hecho, como ha comprobado este diario, el supermercado ha continuado operando con normalidad mientras actuaban los bomberos y no ha sido necesario proceder a su desalojo, confirmando que no existía peligro.

En el operativo de emergencias también ha participado una unidad del SAMU de forma preventiva y efectivos de la Policía Nacional para actuar en caso de que fuera necesario.