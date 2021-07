El tren que hace la ruta Barcelona- Lorca ha chocado contra un coche en el paso a nivel que hay a escasos metros de la estación de Novelda -Aspe. En el vehículo viajaban cuatro ocupantes, tres mujeres y un hombre, que han fallecido.

Las cuatro personas han perdido la vida sobre las 17.15 horas de esta tarde al ser arrollado el coche en el que viajaban por un tren procedente de Barcelona con destino a Lorca. El accidente se ha producido en el paso a nivel del barrio de la Estación de Novelda y al lugar ha acudido un amplio dispositivo de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y medios sanitarios.

El turismo ha quedado completamente destrozado y el tren siniestrado, un Intercity, ha conseguido detener la marcha a un kilómetro del lugar del impacto.

El tren no ha llegado a descarrilar en el impacto y fuentes de la compañía ferroviaria han confirmado a Levante-EMV que no hay heridos entre los pasajeros del tren, únicamente una mujer que viajaba en el ferrocarril, ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad pero ha sido dada de alta en el mismo lugar. Las infraestructuras de ADIF en la estación de Novelda-Aspe no han sufrido daños materiales.

Hasta el momento tres trenes se han visto afectados por este incidente. Renfe ha enviado cuatro autobuses hasta la zona para transportar a los viajeros.