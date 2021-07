"¿Qué he hecho? Me he cargado todo, Alba, me he cargado todo el coche". Así finaliza, entre risas y frases balbuceantes a causa del alcohol, la secuencia que se ha hecho viral en las últimas horas en Castellón. Se trata del vídeo del accidente que sufren dos jóvenes en la Gran Avenida de Benicàssim el sábado, a las 0.50 horas, poco antes de que entrara en vigor el toque de queda.

Fue grabado, parece ser, con el móvil de la copiloto, mientras la conductora, de 25 años, cantaba y bailaba la canción ¿Qué más pues?, de J. Balvin y María Becerra, más pendiente de la cámara que de lo que tenía delante en la carretera. A consecuencia de ello, golpeó por detrás a un coche que estaba parado esperando a que se reanudara la circulación. Los cuatro ocupantes de este turismo tuvieron que acudir al Hospital General de Castelló por contracturas, aunque por fortuna no sufrieron lesiones graves. El coche que conducían perdió un faro y el parachoques en el impacto, y otros dos vehículos sufrieron también daños a consecuencia del golpe.

Fuga

¿Y qué hicieron las ocupantes del coche infractor? Pues escaparon tras subirse con el coche al bordillo, aunque no llegaron demasiado lejos. La Policía Local de Benicàssim, tras conocer el número de matrícula, se lo facilitó a la de Castelló, pues la conductora es vecina de la capital de la Plana, y los agentes la localizaron en su domicilio. Una vez en su casa tuvo que someterse al control de alcoholemia, dando 0,81 g/l de alcohol en sangre (el límite está en 0,5), a pesar de que habían pasado ya dos horas desde el citado accidente.

El hecho se conoció porque el vídeo apareció en redes sociales, aunque se desconoce en qué circunstancias y de quién fue la iniciativa de subirlo a la web.

Como explicó a Mediterráneo el conductor del turismo que sufrió el golpe, la joven "se ha metido en un lío importante". Y es que no solo se tendrá que enfrentar a las responsabilidades que derivan del accidente, también al hecho de que intentara fugarse y de que pueden haber infringido el toque de queda establecido en la Comunitat Valenciana.

