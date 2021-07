Un control de la Policía Local de Vinaròs permitió el pasado fin de semana llevar a cabo la detención de dos personas por su presunta vinculación con el robo de un coche en Benicarló. A uno de ellos, además, se le investiga por conducir bajo alcoholizado, ya que dio una tasa de 0,50 mg/l, el doble de lo permitido.

Los hechos sucedieron el sábado por la mañana, sobre las 8.00 horas, cuando los agentes municipales estaban apostados en un control en la glorieta de la antigua nacional 340 con la calle Pilar. Los efectivos se percataron de que un conductor se acercaba a ellos con una circulación un tanto anómala, errática y muy lenta.

El policía local que hacía la selección de los turismos se percató de que el coche tenía dos ocupantes y les hizo la indicación para que entraran dentro del control. Sin embargo, el conductor no le hizo caso y tuvo que ser un segundo agente quien con aspavientos y utilizando el silbato llamara su atención. Entonces, el hombre que iba al volante se dispuso a entrar en la zona de control, pero tiró todos los conos y a duras penas fue capaz de detener el vehículo, según explicaron a este diario fuentes policiales.

Ante la clara sintomatología del conductor, los efectivos le hicieron la prueba de alcoholemia, arrojando este un resultado de 0,50 mg/l. Aunque no es una de las tasas más elevadas detectadas, el susodicho apenas pudo poner la boquilla sobre el alcoholímetro y se encontraba muy perjudicado.

No les dio la documentación

A pesar de que la tasa arrojada no llega a ser penal --lo es 0,60 o más--, los policías decidieron instruir diligencias y detenerlo, puesto que el conductor les facilitó un nombre, pero no les aportó ninguna documentación. Además, a los agentes no les constaba ningún domicilio conocido, por lo que no tenían garantías de que fuera a presentarse a un juicio rápido.

Mientras realizaban las diligencias policiales en el retén, los efectivos le dijeron al acompañante del coche que podía marcharse, quedando el vehículo inmovilizado por la Policía Local.

Minutos después, la Guardia Civil dio aviso de que el turismo en el que viajaban las dos personas había sido robado hacía media hora en Benicarló.

Ante estos hechos, los agentes le imputaron también al detenido un delito de robo de vehículo e iniciaron una búsqueda por los alrededores para tratar de encontrar a su acompañante, que ya se había marchado del lugar. Según ha podido saber este diario, a 100 metros fue localizado en un bar.