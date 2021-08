Hasta cuatro dotaciones de bomberos trabajan en el control de las llamas que se han extendido por la vegetación de las cunetas en un tramo de la AP7 a su paso por Alcalà de Xivert, como consecuencia del incendio de una autocaravana, en plena circulación, que ha quedado completamente calcinada.

Relacionadas Controlados los dos incendios forestales declarados hoy en Castellón

Este incidente está provocando una ralentización del tráfico, que está siendo regulado por varias patrullas de la Guardia Civil, pues no se ha cerrado la vía en ninguno de sus sentidos y por lo tanto no se han habilitado vías alternativa. La labor de los bomberos no ha requerido del corte de la autopista en ningún momento.

Desde el servicio de información del Consorcio Provincial de Bomberos confirman que no existe riesgo de que el incendio pueda afectar a zona forestal, por su ubicación y porque está prácticamente controlado. En respuesta a este operativo han movilizado dos dotaciones del parque de la Plana Alta, dos del de Baix Maestrat y una unidad de bomberos forestales.

Es la segunda vez hoy que el incendio en un vehículo tiene mayores implicaciones. Hace unas horas se producía una situación similar en Zucaina, donde un coche ha ardido, también en plena circulación, y ha provocado un pequeño incendio forestal que ha quemado unos 100 metros cuadrados de vegetación, antes de ser controlado.