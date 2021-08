Bomberos del parque de Plana Baixa, con sede en Nules, han acudido este jueves por la mañana a la extinción de una furgoneta que se había prendido fuego en Almassora. Concretamente, ha sucedido sobre las 9.30 horas en el polígono industrial Pla de Museros, en el exterior de una empresa. Todo apunta a que el vehículo estaba cargado de diversos materiales y, al iniciarse las llamas, se ha calcinado por completo. Ninguna persona ha resultado herida en el suceso y los bomberos han logrado que el fuego no se extendiera por los alrededores.

También durante este jueves varias dotaciones de bomberos han acudido a otro incendio, declarado en un solar de la calle 9 d'Octubre de Almassora y a un tercer incendio, también en un descampado de Vila-real. Ninguno de ellos ha sido de entidad, según el SIAB.

Una autocaravana ardió en la AP-7 en Alcalà

El pasado día 1 de agosto hasta cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el control de las llamas que se extendieron por la vegetación de las cunetas en un tramo de la AP7 a su paso por Alcalà de Xivert, como consecuencia del incendio de una autocaravana, en plena circulación, que quedó completamente calcinada.

Este incidente provocó una ralentización del tráfico, que fue regulado por varias patrullas de la Guardia Civil, pues no se cerró la vía en ninguno de sus sentidos y por lo tanto no se habilitaron vías alternativa. La labor de los bomberos no requirió del corte de la autopista en ningún momento.