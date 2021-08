Las personas evacuadas del edificio derrumbado en Peñíscola (Castellón) podrán acceder este viernes por la mañana a las viviendas no afectadas para recoger sus enseres, una vez que ha finalizado el rescate de las víctimas de este siniestro, dos muertos y un herido de la misma familia. No obstante, durante la noche permanecerán en el lugar bomberos de dos parques del Consorcio Provincial de Castellón para prevenir más incidencias, y la unidad canina seguirá rastreando entre los escombros para verificar que no haya ninguna víctima más.

El derrumbe del edificio, cuyas causas aun se desconocen, deja dos fallecidos, un menor de 14 años y una mujer, así como un herido, que fue rescatado pocas horas después del colapso del inmueble. El cuerpo de la mujer fue rescatado en la tarde de este jueves, gracias a que el Ayuntamiento de Peñíscola facilitó su número de teléfono, y al sonar éste, se ha modificado la estrategia de rescate, según se ha informado desde la Dirección del Puesto de Mando Avanzado.

Los vecinos que acudan a recoger sus enseres estarán acompañados por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, según ha informado Emergencias de la Generalitat. Además, este viernes el Ayuntamiento de Peñíscola ha decretado día de luto oficial este viernes, en el que se ha convocado un minuto de silencio a las 12 horas por este suceso.