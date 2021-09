Desde ayer por la tarde/noche los vecinos de la Vilavella viven con cierta inquietud, tras recibir una advertencia del Ayuntamiento en la que les informaban de que la Guardia Civil y la Policía Local estaban buscando en el término municipal a un presunto delincuente huido que podía ser peligroso.

Los hechos se iniciaron muchos kilómetros al norte de la provincia. Según ha podido saber Mediterráneo, el protagonista de esta historia perpetró un robo en el área de servicio de la autopista de Cabanes. La Guardia Civil recibió una llamada de alerta a la que respondió de inmediato y, de acuerdo con el relato de los hechos de las fuentes consultadas, llegaron a interceptar en la carretera al supuesto ladrón, iniciándose entonces una frenética persecución en la que participaron varios coches de patrulla. En un momento determinado, el hombre se desvió de la autopista y siguió su escapada por carreteras secundarias hasta llegar a la Vilavella, donde tuvo una salida de vía, por lo que decidió dejar el vehículo --un Wolswagen Golf-- y continuar a pie, escabulléndose por los huertos.

A partir de ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo especial de búsqueda en el municipio que no pudo pasar desapercibido para los vecinos, entre otras cosas porque a muchos de ellos les dieron el alto en el control de tráfico para identificarse. Rápidamente se corrió la voz de que algo sucedía, razón por la cual el consistorio emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que detallaba que «antes las numerosas llamadas recibidas», comunicaban a la ciudadanía que «la Guardia Civil está llevando a cabo la búsqueda de un presunto delincuente». Para tranquilidad de los vecinos incidieron en que «la Policía Local se encuentra colaborando en estas tareas y no se tiene constancia de que haya entrada en el núcleo urbano», aunque la intranquilidad ya estaba instalada en muchos hogares.

Preocupación en el campo

Especial preocupación se mantiene entre quienes tienen fincas agrícolas y hoy tenían que ir a trabajarlas, ante la posibilidad de encontrarse con un huído que podría ser peligroso. Una testigo explicaba hoy a este rotativo que ayer, estaban en una parcela de su propiedad cuando se encontraron con agentes de la Guardia Civil, que les informaron de lo que sucedía y les pedían precaución y colaboración, si veían algún movimiento sospechoso.

Fuentes municipales, en permanente contacto con la Guardia Civil, han confirmado esta mañana --salvo novedades de última hora-- que el supuesto ladrón todavía no ha sido detenido aunque, al parecer, la benemérita conocería la identidad del huido, un hombre de unos 50 años de edad. También existe la sospechosa de que ya no estuviera en la zona, porque alguien pudiera haber ido a recogerlo.

Desde la Policía Local también han hecho un llamamiento a los vecinos para que no difundan ni comparten informaciones que no provengan de fuentes oficiales, pues estaban extendiéndose bulos relacionados con posibles robos en el municipio, algo que no estaría probado.