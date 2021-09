La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón acoge el día 7 de octubre un juicio por intento de homicidio que sentará en el banquillo a un hombre por el intento de homicidio a su pareja. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión y diez más de libertad vigilada, así como una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la mujer ni comunicar con ella.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, la pareja convivió durante un año, hasta enero del 2021, cuando la relación se vio deteriorada por los celos de él. En un día concreto, según consta en el documento judicial, el hombre empezó a mirarle el móvil a su pareja, comportamiento que fue reprochado por esta, que siguió realizando labores del hogar en la vivienda.

La pareja habló de finalizar la relación, lo que él aparentemente asumió sin reparo, si bien realmente no fue bien aceptado por el procesado, quien creyéndose el dueño de la víctima, se fue a la cocina para coger un cuchillo y, según el Ministerio Público, acabar con la vida de esta. El varón la agarró por el cuello y mientras presionaba, profirió expresiones como: «llevo tiempo pensando en matarte», «no grites», «te mato y luego me suicido». A continuación, le lanzó dos cuchilladas al abdomen que no llegaron a causarle lesión, siendo la segunda de ellas interceptada por la mujer, que cogió el cuchillo con la mano, logrando zafarse del procesado y salir a la calle para pedir auxilio.

Como consecuencia de estos hechos, la perjudicada sufrió lesiones consistentes en un eritema bucal y una herida superficial de unos cuatro centímetros en la mano izquierda que solo precisó de una primera asistencia médica.

El Ministerio Público pide su condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, con las circunstancias agravantes de género y de parentesco (mixta).

Una mujer condenada

Este mismo año una mujer fue condenada a ocho años de prisión por apuñalar a su expareja en un domicilio de la Mata de Morella.

La sentencia, dictada después de que la acusada reconociera los hechos y su defensa se adhiriera a la calificación de hechos y delitos del fiscal, también la condenó a seis meses de prisión por un delito de quebrantamiento de cautelar, ya que no podía acercarse al hombre. El tribunal le impuso además el pago de una indemnización de 14.440 euros al afectado por las lesiones que sufrió.

La mujer encontró a la víctima en la cocina-comedor, donde cogió un cuchillo y le dijo: «He venido a matarte y te voy a matar». En ese momento, comenzó a apuñalar al hombre en el cuello, el tórax, la espalda y el brazo.