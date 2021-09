Este pasado jueves 9 de septiembre, sobre las 19.30 horas, un hombre entró en una gasolinera situada en la Carretera Almassora de Castelló portando un cuchillo y reclamando el dinero de la caja. La historia se repitió exactamente igual ayer viernes a la misma hora y en el mismo establecimiento con el mismo protagonista. “Por suerte la dependienta no era la misma, porque la del jueves ya se llevó un susto de muerte y dos días seguidos ya habría sido demasiado”, confiesan desde la misma gasolinera a este periódico.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se confía, una vez presentada la denuncia, que las imágenes de las cámaras sean definitivas para dar con el paradero del reincidente atracador, que todavía no ha sido detenido.

Según ha podido saber Mediterráneo, la cantidad robada en cada uno de los atracos apenas supera el centenar de euros, pues “casi no hay dinero en la caja ya. La mayoría de clientes paga en tarjetas”. De todas formas, más allá del dinero, los empleados del establecimiento están preocupados por el clima de inseguridad: “No era agresivo, a diferencia de otros atracadores que hemos sufrido, pero el susto no te lo quita nadie. Al final lleva un cuchillo, estás solo y no sabes cómo va a reaccionar. Si te lo clava aquí tienes poca ayuda”.

Un atraco con educación: “Nos pidió perdón y nos dio las gracias”

Por si no fuera bastante curioso que el mismo delincuente repitiera escenario y modus operandi durante dos días seguidos, los empleados de la gasolinera de Castelló destacan la educación de la que se llevó a cabo este robo: “Nos pidió perdón por lo que hacía y nos dio las gracias cuando le dimos el dinero. Además nos dio explicaciones, pues nos decía que el trabajo ahora está muy mal”.

