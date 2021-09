La vila-realense Paula Bonet desveló hace ya más de un año que sufría acoso. La pintora y escritora, afincada en Barcelona, recibe amenazas e insultos, interponiendo una denuncia, por lo que en la actualidad sigue “a la espera de juicio”. Sin embargo, el acoso que viene sufriendo no se ha detenido como acaba de hacer público en redes sociales.

La popular artista acaba de informar de que la persona que le acosa “ha descubierto la ubicación del nuevo taller, imponiendo su presencia de nuevo, saltándose la orden de alejamiento”, que en su día fue concedida a Paula Bonet.

El acoso de este señor le ha llevado, según confirma la pintora y escritora, a dirigir amenazas muy graves a la de Vila-real: “Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces”.

Paula Bonet ha aprovechado su última publicación para “pedir disculpas por los mails y mensajes que siguen sin responder, las reuniones aplazadas o el estado de ánimo que os habéis encontrado las personas con las que me he cruzado esta última semana, también -y sobre todo- en el marco de la Feria del Libro de Madrid”.

Ha asegurado a su vez que las propias alumnas de su taller “tuvieron que lidiar con la amenaza”, pues en su día ya explicó que el acoso de esta persona ajena a su entorno llega de diferentes formas: "Golpes en la puerta de mi taller, anguilas cortadas en trocitos con la bromita el violador escrita en el sobre, asistencia a mis charlas sentado en primera fila, insultos por mail, declaraciones de amor, deseos de muerte…”.